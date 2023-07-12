Суд решил не выпускать из СИЗО опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика
Виктория Наумова в ходе судебного заседания. Обложка © EAH
Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию защиты Вероники Наумовой — опекунши, которая убила шестилетнего Далера и прятала его тело полгода в гараже. Об этом сообщает EAН.
"Судья рассмотрела материалы и оставила решение суда первой инстанции (Чкаловского районного суда. — Прим. Лайфа) в силе. Наумова останется под арестом до 26 августа включительно", — говорится в публикации.
Напомним, 27 июня стало известно о пропаже шестилетнего ребёнка в Екатеринбурге. Через два дня тело мальчика обнаружили в сумке в гараже возле дома его опекунши Вероники. В итоге она была задержана и арестована судом до 26 августа. Как выяснило следствие, Вероника расправилась с приёмным сыном ещё в декабре 2022 года. Причём ещё целых полгода после его убийства она получала пособие, а соцработники по какой-то причине "не замечали" пропажи мальчика. Кстати, уголовное наказание грозит в том числе и им. А на днях опекунша мальчика потребовала выпустить её из СИЗО.