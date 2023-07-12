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12 июля, 11:17

Суд решил не выпускать из СИЗО опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика

<p>Виктория Наумова в ходе судебного заседания. Обложка © <a href="https://eanews.ru/news/v-sverdlovskom-oblastnom-sude-rassmotreli-apellyatsiyu-opekuna-dalera-bobiyeva_12-07-2023" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EAH</a></p>

Виктория Наумова в ходе судебного заседания. Обложка © EAH

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию защиты Вероники Наумовой — опекунши, которая убила шестилетнего Далера и прятала его тело полгода в гараже. Об этом сообщает EAН.

"Судья рассмотрела материалы и оставила решение суда первой инстанции (Чкаловского районного суда. — Прим. Лайфа) в силе. Наумова останется под арестом до 26 августа включительно", — говорится в публикации.

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Напомним, 27 июня стало известно о пропаже шестилетнего ребёнка в Екатеринбурге. Через два дня тело мальчика обнаружили в сумке в гараже возле дома его опекунши Вероники. В итоге она была задержана и арестована судом до 26 августа. Как выяснило следствие, Вероника расправилась с приёмным сыном ещё в декабре 2022 года. Причём ещё целых полгода после его убийства она получала пособие, а соцработники по какой-то причине "не замечали" пропажи мальчика. Кстати, уголовное наказание грозит в том числе и им. А на днях опекунша мальчика потребовала выпустить её из СИЗО.

Светлана Оперук
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