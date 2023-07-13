"Подам на развод": Муж опекунши убитого на Урале мальчика узнал много нового о её жизни

Муж опекунши Вероники Наумовой, которая полгода прятала в гараже тело убитого шестилетнего мальчика, подаёт на развод. В беседе с kp.ru. он признался, что с каждым днём узнаёт всё больше шокирующих подробностей о жизни супруги.

Мужчина не пришёл в суд, чтобы поддержать жену, и отказался дать положительную характеристику на неё. На днях опекунша мальчика потребовала выпустить её из СИЗО, но суд оставил её под арестом.

"Пускай сидит в СИЗО. Это для её и нашей безопасности. Детей скоро вернут из приюта, а тут с ней нам окна повыбивают", — пояснил он.

По словам мужчины, каждый день он узнаёт все больше интересных деталей о жизни супруги. Одна из них — анкета на сайте знакомств. Мужчина рассказал, что ежедневно на её смарт-часы приходят сообщения от потенциальных ухажёров.