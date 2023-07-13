Регион

Уведомления отключены

12 июля, 23:57

"Подам на развод": Муж опекунши убитого на Урале мальчика узнал много нового о её жизни

Муж опекунши убитого на Урале мальчика просит не выпускать её из тюрьмы

<p>Обвиняемая в убийстве шестилетнего мальчика Вероника Наумова. Обложка © <a href="https://eanews.ru/news/smi-rodstvenniki-priyemnoy-semi-propavshego-v-yekaterinburge-rebenka-rasskazali-ob-izdevatelstvakh-nad-nim_28-06-2023" target="_blank" rel="noopener noreferrer">eanews.ru</a></p>

Обвиняемая в убийстве шестилетнего мальчика Вероника Наумова. Обложка © eanews.ru

Муж опекунши Вероники Наумовой, которая полгода прятала в гараже тело убитого шестилетнего мальчика, подаёт на развод. В беседе с kp.ru. он признался, что с каждым днём узнаёт всё больше шокирующих подробностей о жизни супруги.

Мужчина не пришёл в суд, чтобы поддержать жену, и отказался дать положительную характеристику на неё. На днях опекунша мальчика потребовала выпустить её из СИЗО, но суд оставил её под арестом.

"Пускай сидит в СИЗО. Это для её и нашей безопасности. Детей скоро вернут из приюта, а тут с ней нам окна повыбивают", — пояснил он.

По словам мужчины, каждый день он узнаёт все больше интересных деталей о жизни супруги. Одна из них — анкета на сайте знакомств. Мужчина рассказал, что ежедневно на её смарт-часы приходят сообщения от потенциальных ухажёров.

"После того что я узнал, точно подам на развод. Я много чего хочу ей сказать по поводу её плохих поступков", — сказал мужчина.

Суд решил не выпускать из СИЗО опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика

Суд решил не выпускать из СИЗО опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика

Напомним, 27 июня стало известно о пропаже шестилетнего ребёнка в Екатеринбурге. Через два дня тело мальчика обнаружили в сумке в гараже возле дома его опекунши Вероники. В итоге она была задержана и арестована судом до 26 августа. Как выяснило следствие, Вероника расправилась с приёмным сыном ещё в декабре 2022 года. Причём ещё целых полгода после его убийства она получала пособие, а соцработники по какой-то причине "не замечали" пропажи мальчика. Кстати, уголовное наказание грозит в том числе и им.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров