"Подам на развод": Муж опекунши убитого на Урале мальчика узнал много нового о её жизни
Муж опекунши убитого на Урале мальчика просит не выпускать её из тюрьмы
Обвиняемая в убийстве шестилетнего мальчика Вероника Наумова. Обложка © eanews.ru
Муж опекунши Вероники Наумовой, которая полгода прятала в гараже тело убитого шестилетнего мальчика, подаёт на развод. В беседе с kp.ru. он признался, что с каждым днём узнаёт всё больше шокирующих подробностей о жизни супруги.
Мужчина не пришёл в суд, чтобы поддержать жену, и отказался дать положительную характеристику на неё. На днях опекунша мальчика потребовала выпустить её из СИЗО, но суд оставил её под арестом.
"Пускай сидит в СИЗО. Это для её и нашей безопасности. Детей скоро вернут из приюта, а тут с ней нам окна повыбивают", — пояснил он.
По словам мужчины, каждый день он узнаёт все больше интересных деталей о жизни супруги. Одна из них — анкета на сайте знакомств. Мужчина рассказал, что ежедневно на её смарт-часы приходят сообщения от потенциальных ухажёров.
"После того что я узнал, точно подам на развод. Я много чего хочу ей сказать по поводу её плохих поступков", — сказал мужчина.
Напомним, 27 июня стало известно о пропаже шестилетнего ребёнка в Екатеринбурге. Через два дня тело мальчика обнаружили в сумке в гараже возле дома его опекунши Вероники. В итоге она была задержана и арестована судом до 26 августа. Как выяснило следствие, Вероника расправилась с приёмным сыном ещё в декабре 2022 года. Причём ещё целых полгода после его убийства она получала пособие, а соцработники по какой-то причине "не замечали" пропажи мальчика. Кстати, уголовное наказание грозит в том числе и им.