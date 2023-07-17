За атакой на Крымский мост стоит террористический режим Киева, заявили на полуострове

Крымский мост был повреждён в результате атаки киевского режима. Об этом заявил председатель Госсовета полуострова Владимир Константинов. Он также подчеркнул, что Крым не изолирован.

Последствия ЧП на Крымском мосту. Видео © SHOT

"Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление — атаковал Крымский мост. В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект. Но террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь", — написал Константинов в своём телеграм-канале.

Их, продолжил спикер крымского парламента, может остановить "только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также неотвратимость возмездия за каждый такой удар". По его словам, для лишения киевского режима возможности бить по Крыму необходимо взять под контроль "всё черноморское побережье, освободить Херсон, Николаев, Одессу".

Константинов призвал граждан сохранять спокойствие. Он уточнил, что железнодорожное полотно в результате ЧП не пострадало, Крым связан с материковой Россией территориальным коридором на севере полуострова.

"У нас есть опыт паромного сообщения. Мы не изолированы. Уверен, что последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы. А террористам — воздастся", — заключил председатель Госсовета Крыма.