Киев мог атаковать Крымский мост надводными дронами, пишут СМИ

Атака на Крымский мост является спецоперацией Службы безопасности Украины и военно-морских сил страны. Об этом со ссылкой на источник в СБУ пишет агентство "РБК-Украина".

"Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины", — уточняет издание, ссылаясь на источник.