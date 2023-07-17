Киев мог атаковать Крымский мост надводными дронами, пишут СМИ
"РБК-Украина": К атаке на Крымский мост причастны СБУ и ВМС Украины
Последствия ЧП на Крымском мосту. Обложка © SHOT
Атака на Крымский мост является спецоперацией Службы безопасности Украины и военно-морских сил страны. Об этом со ссылкой на источник в СБУ пишет агентство "РБК-Украина".
"Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины", — уточняет издание, ссылаясь на источник.
По его словам, мост был атакован с помощью надводных дронов.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. По предварительным данным, произошёл взрыв, в результате которого погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь борются врачи в больнице Темрюка. Девочка находится в реанимации. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперативный штаб для помощи людям в пробке. В Министерстве транспорта оценили повреждения, которые получил Крымский мост. Власти полуострова уже заявили, что за атакой на Крымский мост стоит террористический режим Киева.