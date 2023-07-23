Раскрыта личность ключевого агента украинской разведки в Крыму
SHOT: Ключевым агентом ГУР в Крыму был моторист Роман Мельничук из Феодосии
Раскрыта личность матёрого диверсанта и ключевого агента Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в Крыму, которого ранее задержали правоохранительные органы. По данным SHOT, это 36-летний житель Феодосии Роман Мельничук.
Задержанный агент ГУР Роман Мельничук. Фото © SHOT
Как сообщает телеграм-канал, мужчина — моторист морского флота — технический специалист, который разбирается в различных двигателях и моторах. Он также хорошо знаком с корабельными энергетическими установками. Свои знания Мельничук применял при создании СВУ.
Уже подтверждена причастность задержанного к нескольким преступлениям. Так, он координировал атаку ВСУ на нефтебазу и склад боеприпасов у села Октябрьское Красногвардейского района Крыма 22 июля. Тогда 12 жителям района потребовалась медицинская помощь, четверых госпитализировали. Также Мельничук организовал покушение на общественника Александра Талипова в Феодосии 12 июля. Диверсант лично пригнал мопед с СВУ к дому Талипова. Из-за взрыва серьёзно пострадали две пожилые женщины. А в сентябре прошлого года в Коктебеле Мельничук поджёг два автомобиля российского телеведущего Дмитрия Киселёва. Взять его удалось благодаря выброшенным тогда перчаткам.
Кроме того, агента Киева подозревают в причастности к ещё трём взрывам на железной дороге: 27 июня — в Кировском районе, 21 июня — в Феодосии и 18 мая — в Симферопольском районе, у села Чистенькое, когда с рельсов сошло 11 грузовых вагонов.
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