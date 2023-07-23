Раскрыта личность ключевого агента украинской разведки в Крыму

Как сообщает телеграм-канал, мужчина — моторист морского флота — технический специалист, который разбирается в различных двигателях и моторах. Он также хорошо знаком с корабельными энергетическими установками. Свои знания Мельничук применял при создании СВУ.

Уже подтверждена причастность задержанного к нескольким преступлениям. Так, он координировал атаку ВСУ на нефтебазу и склад боеприпасов у села Октябрьское Красногвардейского района Крыма 22 июля. Тогда 12 жителям района потребовалась медицинская помощь, четверых госпитализировали. Также Мельничук организовал покушение на общественника Александра Талипова в Феодосии 12 июля. Диверсант лично пригнал мопед с СВУ к дому Талипова. Из-за взрыва серьёзно пострадали две пожилые женщины. А в сентябре прошлого года в Коктебеле Мельничук поджёг два автомобиля российского телеведущего Дмитрия Киселёва. Взять его удалось благодаря выброшенным тогда перчаткам.