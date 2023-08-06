"Я не преступница": Мать челябинского маньяка решила считать себя жертвой
Мать челябинского маньяка считает себя жертвой и продолжает защищать сына
Валентина Ческидова. Обложка © Telegram / news_74ru
Мать челябинского маньяка Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении девушки и насилии над ней в течение 14 лет, начала ходить в церковь, она считает себя жертвой. По словам Валентины, последние дни она находилась в жутком стрессе из-за прессинга со стороны журналистов, но "Господь помог ей выстоять".
"Я не преступница. За то, что он (сын. — Прим. Лайфа) совершил, он будет отвечать. Мы должны отвечать за свои поступки. Я жертва, которая делала столько добра в течение 13 лет. Жила в нищете, на пенсию 13,5 тысячи рублей. Последнее отдавала", — приводит сайт kp.ru слова пенсионерки.
После суда Ческидова поселилась в квартире, которую сейчас сдаёт приезжим. Женщина уверяет, что скоро они все съедут, а она останется там одна. В дом в посёлке Смолино, где её сын 14 лет удерживал и насиловал девушку, Валентина возвращаться не намерена. Об уголовном деле пенсионерка особо не распространяется, зато продолжает хвастаться чадом. Она называет сына "положительным трудягой" и уверяет, что все девушки сами к нему тянулись.
Лайф напоминает, что в посёлке Смолино в Челябинской области девушка сбежала из плена маньяка, в который попала 14 лет назад. Ческидов похитил её ещё в 19-летнем возрасте и всё это время удерживал в доме, где проживал вместе с матерью. Мужчина держал узницу в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. Девушка была не единственной жертвой — предыдущую маньяк убил, её останки нашли в погребе. СК предъявил ему обвинения, а суд арестовал на два месяца. Его мать, также проходящую по делу о похищении, отправлять в СИЗО не стали.