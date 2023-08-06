Регион

Уведомления отключены

6 августа, 14:50

"Я не преступница": Мать челябинского маньяка решила считать себя жертвой

Мать челябинского маньяка считает себя жертвой и продолжает защищать сына

<p>Валентина Ческидова. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/news_74ru/56110" target="_blank" rel="noopener noreferrer">news_74ru</a></p>

Валентина Ческидова. Обложка © Telegram / news_74ru

Мать челябинского маньяка Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении девушки и насилии над ней в течение 14 лет, начала ходить в церковь, она считает себя жертвой. По словам Валентины, последние дни она находилась в жутком стрессе из-за прессинга со стороны журналистов, но "Господь помог ей выстоять".

"Я не преступница. За то, что он (сын. — Прим. Лайфа) совершил, он будет отвечать. Мы должны отвечать за свои поступки. Я жертва, которая делала столько добра в течение 13 лет. Жила в нищете, на пенсию 13,5 тысячи рублей. Последнее отдавала", — приводит сайт kp.ru слова пенсионерки.

После суда Ческидова поселилась в квартире, которую сейчас сдаёт приезжим. Женщина уверяет, что скоро они все съедут, а она останется там одна. В дом в посёлке Смолино, где её сын 14 лет удерживал и насиловал девушку, Валентина возвращаться не намерена. Об уголовном деле пенсионерка особо не распространяется, зато продолжает хвастаться чадом. Она называет сына "положительным трудягой" и уверяет, что все девушки сами к нему тянулись.

Логово зверя: Появились фото комнаты, где челябинский маньяк Ческидов 14 лет удерживал девушку

Логово зверя: Появились фото комнаты, где челябинский маньяк Ческидов 14 лет удерживал девушку

Лайф напоминает, что в посёлке Смолино в Челябинской области девушка сбежала из плена маньяка, в который попала 14 лет назад. Ческидов похитил её ещё в 19-летнем возрасте и всё это время удерживал в доме, где проживал вместе с матерью. Мужчина держал узницу в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. Девушка была не единственной жертвой — предыдущую маньяк убил, её останки нашли в погребе. СК предъявил ему обвинения, а суд арестовал на два месяца. Его мать, также проходящую по делу о похищении, отправлять в СИЗО не стали.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Челябинская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров