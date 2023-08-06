"Я не преступница": Мать челябинского маньяка решила считать себя жертвой

Мать челябинского маньяка Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении девушки и насилии над ней в течение 14 лет, начала ходить в церковь, она считает себя жертвой. По словам Валентины, последние дни она находилась в жутком стрессе из-за прессинга со стороны журналистов, но "Господь помог ей выстоять".

"Я не преступница. За то, что он (сын. — Прим. Лайфа) совершил, он будет отвечать. Мы должны отвечать за свои поступки. Я жертва, которая делала столько добра в течение 13 лет. Жила в нищете, на пенсию 13,5 тысячи рублей. Последнее отдавала", — приводит сайт kp.ru слова пенсионерки.