США вывезли из Нигера часть своих дипломатов и ещё около 100 американцев

США эвакуировали часть персонала своего посольства в Нигере, а помимо них помогли покинуть страну приблизительно сотне американских граждан. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"В отношении посольства мы завершили организованный вывоз в пятницу. Мы также помогли примерно ста американским гражданам, которые покинули страну чартерным рейсом в пятницу", — сообщил Миллер.