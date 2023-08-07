США вывезли из Нигера часть своих дипломатов и ещё около 100 американцев
США эвакуировали часть персонала своего посольства в Нигере, а помимо них помогли покинуть страну приблизительно сотне американских граждан. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
"В отношении посольства мы завершили организованный вывоз в пятницу. Мы также помогли примерно ста американским гражданам, которые покинули страну чартерным рейсом в пятницу", — сообщил Миллер.
Чартерный рейс организовали власти Штатов, уточнил представитель Госдепа. Также чуть больше двадцати американцев вылетели из страны рейсами, организованными Францией, Италией и Испанией.
Напомним, что в Нигере 26 июля произошёл госпереворот. Мятежники объявили о смещении Мохамеда Базума с поста главы государства. Президентом страны был назначен генерал Абдурахман Тчиани. Теперь в Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией и уже денонсировали военные соглашения с данной страной, а также приостановили отправку туда урана и золота. Западная Африка разработала план возможного военного вторжения в Нигер. А 7 августа новые власти объявили о закрытии неба над страной.
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