Мятежники в Нигере не пустили делегации ЭКОВАС, ООН и Африканского союза
Национальный совет спасения родины, сформированный нигерскими мятежниками для управления страной, отказал во въезде в республику делегациям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ООН и Африканского союза. Это утверждает телеканал Al Jazeera.
Информацию об отказе впустить в Нигер представителей ЭКОВАС также распространил телеканал Al Arabiya. Причины такого решения не называются.
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Напомним, 26 июля группа военных свергла президента Нигера Мохамеда Базума. Новые власти выступают за разрыв сотрудничества с Францией и уже денонсировали с ней военные соглашения. Также они запретили экспортировать в страну золото и уран. Страны Западной Африки разработали план военного вторжения в Нигер. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд намедни провела многочасовые переговоры с мятежниками. Тем временем в столицу страны Ниамей стягиваются войска, призванные отразить возможную угрозу.
ТАСС / AP / Sam Mednick