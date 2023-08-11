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11 августа, 20:49

Пять человек погибло после атаки французских военных, пишут СМИ

ActuNiger: После атаки французских военных в Нигере погибло пять человек

Пять человек погибли и четверо пострадали из-за атаки французских военных на нацгвардию в Нигере 9 августа. Об этом сообщает портал ActuNiger, ссылаясь на информацию, поступившую от командования национальной гвардии.

"Предварительные потери составляют пять убитых солдат и ещё четыре раненых", — указано в сообщении портала.


Погибших военных похоронили в Ниамее. Двое раненых находятся в тяжёлом состоянии, их госпитализировали в столице. По информации портала, к ним в больницу приезжала делегация сформированного участниками переворота Национального совета по защите Отечества.

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Ранее сообщалось, что французские военнослужащие атаковали нацгвардию Нигера. Из-за нападения в стране повысили уровень тревоги. До этого Лайф писал о том, что главы стран ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". Об этом заявил президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара. По его словам, осталось согласовать детали, но принципиальное решение уже принято.

Напомним, в Нигере 26 июля произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Новые власти намереваются прекратить сотрудничество с Францией, они уже денонсировали военные соглашения с Парижем. Также в Нигере теперь запрещено экспортировать французам уран и золото.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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