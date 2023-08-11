Пять человек погибло после атаки французских военных, пишут СМИ

Пять человек погибли и четверо пострадали из-за атаки французских военных на нацгвардию в Нигере 9 августа. Об этом сообщает портал ActuNiger, ссылаясь на информацию, поступившую от командования национальной гвардии.

"Предварительные потери составляют пять убитых солдат и ещё четыре раненых", — указано в сообщении портала.



Погибших военных похоронили в Ниамее. Двое раненых находятся в тяжёлом состоянии, их госпитализировали в столице. По информации портала, к ним в больницу приезжала делегация сформированного участниками переворота Национального совета по защите Отечества.