Пять человек погибло после атаки французских военных, пишут СМИ
ActuNiger: После атаки французских военных в Нигере погибло пять человек
Пять человек погибли и четверо пострадали из-за атаки французских военных на нацгвардию в Нигере 9 августа. Об этом сообщает портал ActuNiger, ссылаясь на информацию, поступившую от командования национальной гвардии.
"Предварительные потери составляют пять убитых солдат и ещё четыре раненых", — указано в сообщении портала.
Погибших военных похоронили в Ниамее. Двое раненых находятся в тяжёлом состоянии, их госпитализировали в столице. По информации портала, к ним в больницу приезжала делегация сформированного участниками переворота Национального совета по защите Отечества.
Ранее сообщалось, что французские военнослужащие атаковали нацгвардию Нигера. Из-за нападения в стране повысили уровень тревоги. До этого Лайф писал о том, что главы стран ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". Об этом заявил президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара. По его словам, осталось согласовать детали, но принципиальное решение уже принято.
Напомним, в Нигере 26 июля произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Новые власти намереваются прекратить сотрудничество с Францией, они уже денонсировали военные соглашения с Парижем. Также в Нигере теперь запрещено экспортировать французам уран и золото.
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