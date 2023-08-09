Париж отверг обвинения в отправке самолёта-диверсанта в Нигер и освобождении террористов
AFP: МИД Франции отвергает обвинения в нарушении воздушных границ Нигера
Франция отвергает обвинения мятежников в Нигере в нарушении воздушного пространства страны с помощью самолёта-диверсанта из Чада и освобождении террористов. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источник в МИД страны.
"Рейс, совершённый сегодня утром, был скоординирован с нигерийской армией и одобрен ею. Ни одного террориста не было освобождено Вооружёнными силами Франции", — утверждает собеседник агентства в дипломатических кругах.
Ситуация в Нигере обострилась 26 июля, когда мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Новые власти начали разрывать связи с Францией и уже денонсировали военные соглашения, а также запретили экспортировать туда золото и уран. Западная Африка собралась силой вернуть прежнюю власть в стране, а замгоссекретаря США Виктория Нуланд провела с мятежниками многочасовые переговоры. В Ниамей стянули войска, призванные отразить потенциальную угрозу.
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