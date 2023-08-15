Арендатора взорвавшегося в Махачкале склада селитры нашли и везут на допрос

Следователям предстоит установить, кто именно позволил Насрулаеву хранить селитру в автосервисе — владелец помещений Юсуп Худиев или их арендатор Руслан Саидахметов. По данным телеграмм-канала, удобрения сдетонировали после возгорания при техработах, а следом огонь перекинулся на соседнюю АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом.