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15 августа, 15:02

Арендатора взорвавшегося в Махачкале склада селитры нашли и везут на допрос

<p>Эльдар Насрулаев, разыскиваемый полицией. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/55641" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a> </p>

Эльдар Насрулаев, разыскиваемый полицией. Фото © SHOT

34-летнего Эльдара Насрулаева, который устроил незаконный склад в махачкалинском автосервисе и хранил там 100 тонн селитры, везут на допрос в Следственный комитет. Мужчина не смог объяснить сотрудникам, почему он скрывался, сообщает SHOT.

Следователям предстоит установить, кто именно позволил Насрулаеву хранить селитру в автосервисе — владелец помещений Юсуп Худиев или их арендатор Руслан Саидахметов. По данным телеграмм-канала, удобрения сдетонировали после возгорания при техработах, а следом огонь перекинулся на соседнюю АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом.

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Напомним, поздним вечером 14 августа на территории автомастерской в Махачкале прогремел мощный взрыв. На данный момент известно о более чем 100 пострадавших и 35 погибших, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Свои соболезнования родным и близким погибших также выразили президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.

Марина Калегина
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