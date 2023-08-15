Арендатора взорвавшегося в Махачкале склада селитры нашли и везут на допрос
Эльдар Насрулаев, разыскиваемый полицией. Фото © SHOT
34-летнего Эльдара Насрулаева, который устроил незаконный склад в махачкалинском автосервисе и хранил там 100 тонн селитры, везут на допрос в Следственный комитет. Мужчина не смог объяснить сотрудникам, почему он скрывался, сообщает SHOT.
Следователям предстоит установить, кто именно позволил Насрулаеву хранить селитру в автосервисе — владелец помещений Юсуп Худиев или их арендатор Руслан Саидахметов. По данным телеграмм-канала, удобрения сдетонировали после возгорания при техработах, а следом огонь перекинулся на соседнюю АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом.
Напомним, поздним вечером 14 августа на территории автомастерской в Махачкале прогремел мощный взрыв. На данный момент известно о более чем 100 пострадавших и 35 погибших, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Свои соболезнования родным и близким погибших также выразили президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.