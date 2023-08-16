"Шокированный" пожарный из Махачкалы с разошедшегося фото отказался считать себя героем
Пожарный из Махачкалы назвал героями всех, кто помогал разбирать завалы
После трагедии в Махачкале, где после пожара и взрыва у АЗС погибли десятки человек, по Сети разошлось фото пожарного. После попыток спасти как можно больше людей он сидел, шокированный пережитым. В интервью SHOT мужчина, а он попросил не раскрывать его имени, заявил, что не считает себя героем. По его мнению, герои — те, кто помогал после трагедии сотрудникам экстренных служб.
Пожарный — о помощи очевидцев при разборе завалов после взрыва в Махачкале. Видео © Telegram / SHOT
"Все, кто просто из гражданских лиц, пришли помогать. Все, я считаю, всех можно считать героями, потому что очень большую работу произвели там люди. Прибежали на помощь, начали помогать... Мы одни со всем этим, конечно же, не справлялись", — сказал он.
По словам сотрудника МЧС, пожарные изначально поехали на возгорание в автосервисе, предполагая, что полыхает небольшая будка. На месте ЧП прямо на их глазах случился первый мощный взрыв, а вот второй рассказчик не заметил — в тот момент он разбирал завал и искал пострадавших, которые кричали о помощи. На помощь пожарному тогда и бросились очевидцы. В этот момент их не волновало, что могут прогреметь ещё взрывы.
Напомним, вечером 14 августа на территории автомастерской в Махачкале прогремел мощный взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. Известно о 35 погибших, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. По последним данным, удалось опознать 13 тел из 35 жертв. Сегодня ночью спецборт МЧС доставил 16 пострадавших на лечение в Москву. Лайф узнал, что в автосервисе находился склад аммиачной селитры, это и привело к взрыву мощностью в 35 тонн в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Telegram / SHOT