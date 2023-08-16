"Шокированный" пожарный из Махачкалы с разошедшегося фото отказался считать себя героем

После трагедии в Махачкале, где после пожара и взрыва у АЗС погибли десятки человек, по Сети разошлось фото пожарного. После попыток спасти как можно больше людей он сидел, шокированный пережитым. В интервью SHOT мужчина, а он попросил не раскрывать его имени, заявил, что не считает себя героем. По его мнению, герои — те, кто помогал после трагедии сотрудникам экстренных служб.

Пожарный — о помощи очевидцев при разборе завалов после взрыва в Махачкале. Видео © Telegram / SHOT

"Все, кто просто из гражданских лиц, пришли помогать. Все, я считаю, всех можно считать героями, потому что очень большую работу произвели там люди. Прибежали на помощь, начали помогать... Мы одни со всем этим, конечно же, не справлялись", — сказал он.