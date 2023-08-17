Арендатора взорвавшегося в Махачкале склада селитры доставили в суд в Москве

Эльдара Насрулаева, который организовал незаконный склад селитры в автосервисе в Махачкале, доставили в московский суд. Об этом пишет телеграм-канал SHOT .

Эльдара Насрулаева, организовавшего склад селитры в Махачкале, доставили в суд в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Следствие считает, что именно он является одним из виновников взрыва, унёсшего жизни 35 человек. В ближайшие часы суд изберёт Насрулаеву меру пресечения на время расследования трагедии.