Арендатора взорвавшегося в Махачкале склада селитры доставили в суд в Москве
Эльдара Насрулаева, который организовал незаконный склад селитры в автосервисе в Махачкале, доставили в московский суд. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Эльдара Насрулаева, организовавшего склад селитры в Махачкале, доставили в суд в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Следствие считает, что именно он является одним из виновников взрыва, унёсшего жизни 35 человек. В ближайшие часы суд изберёт Насрулаеву меру пресечения на время расследования трагедии.
Напомним, вечером 14 августа на территории автосервиса в Махачкале произошёл мощный взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. В результате погибло 35 человек, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. Сообщалось, что пока опознаны тела только 13 погибших. Накануне ночью самолёт МЧС доставил 16 пострадавших на лечение в Москву. Лайф узнал, что в автомастерской находился склад аммиачной селитры, что и привело к взрыву мощностью в 35 тонн в тротиловом эквиваленте. СК по факту ЧП возбудил уголовное дело.
Последствия взрыва и пожара в автосервисе и на АЗС в Махачкале. Видео © LIFE