Регион

Уведомления отключены

17 августа, 08:37

Арендатора взорвавшегося в Махачкале склада селитры доставили в суд в Москве

Эльдара Насрулаева, который организовал незаконный склад селитры в автосервисе в Махачкале, доставили в московский суд. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Эльдара Насрулаева, организовавшего склад селитры в Махачкале, доставили в суд в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Следствие считает, что именно он является одним из виновников взрыва, унёсшего жизни 35 человек. В ближайшие часы суд изберёт Насрулаеву меру пресечения на время расследования трагедии.

Напомним, вечером 14 августа на территории автосервиса в Махачкале произошёл мощный взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. В результате погибло 35 человек, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. Сообщалось, что пока опознаны тела только 13 погибших. Накануне ночью самолёт МЧС доставил 16 пострадавших на лечение в Москву. Лайф узнал, что в автомастерской находился склад аммиачной селитры, что и привело к взрыву мощностью в 35 тонн в тротиловом эквиваленте. СК по факту ЧП возбудил уголовное дело.

Последствия взрыва и пожара в автосервисе и на АЗС в Махачкале. Видео © LIFE

В России могут запретить размещать АЗС вблизи ТЦ и рынков после трагедии в Махачкале

В России могут запретить размещать АЗС вблизи ТЦ и рынков после трагедии в Махачкале

Обложка ©

SHOT

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров