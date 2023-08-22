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22 августа, 09:07

В Москве выловили тело седьмого участника смертельной экскурсии диггеров

В центре Москвы найдено тело ещё одного участника экскурсии диггеров

В Москве спасатели достали из воды ещё одно тело участника экскурсии по подземным коллекторам. Оно тоже было обнаружено в центре столицы у парка "Зарядье", сообщает SHOT.

Поиск тел погибших участников экскурсии диггеров по подземным коллекторам. Видео © SHOT

Таким образом, количество жертв этого смертельного "путешествия" выросло до семи. Пропали же восемь человек, поэтому одного ещё ищут.

СК установил причастных к незаконным экскурсиям по коллекторам в Москве

СК установил причастных к незаконным экскурсиям по коллекторам в Москве

Напомним, что первого погибшего выловили из Москвы-реки вечером 20 августа, затем постепенно стали находить остальных. Все погибшие были участниками экскурсии по столичному подземелью, которая совпала с сильным ливнем. Компанию из восьми человек могло смыть потоком воды и протащить под землёй на расстояние около двух километров. Организатора экскурсий задержали. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших.

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LIFE

Андрей Григорьев
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