В Москве выловили тело седьмого участника смертельной экскурсии диггеров
В центре Москвы найдено тело ещё одного участника экскурсии диггеров
В Москве спасатели достали из воды ещё одно тело участника экскурсии по подземным коллекторам. Оно тоже было обнаружено в центре столицы у парка "Зарядье", сообщает SHOT.
Поиск тел погибших участников экскурсии диггеров по подземным коллекторам. Видео © SHOT
Таким образом, количество жертв этого смертельного "путешествия" выросло до семи. Пропали же восемь человек, поэтому одного ещё ищут.
Напомним, что первого погибшего выловили из Москвы-реки вечером 20 августа, затем постепенно стали находить остальных. Все погибшие были участниками экскурсии по столичному подземелью, которая совпала с сильным ливнем. Компанию из восьми человек могло смыть потоком воды и протащить под землёй на расстояние около двух километров. Организатора экскурсий задержали. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших.
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