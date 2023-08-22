Адвокат рассказал, что грозит организаторам смертельной экскурсии диггеров в Москве
Адвокат Исаев: Организаторам экскурсии диггеров в Москве грозит до 10 лет тюрьмы
Организаторам экскурсии диггеров в Москве, в ходе которой погибло восемь человек, может грозить до десяти лет тюрьмы. Такое мнение высказал адвокат Леонид Исаев.
В разговоре с NEWS.ru юрист отметил, что многое будет зависеть от содержания договоров c участниками прогулки по подземельям, в которых должны быть прописаны все риски, с которыми соглашаются граждане. Адвокат напомнил, что по факту трагедии заведено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц".
"Наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы. Если, конечно, организаторы экскурсии в принципе могут быть привлечены к ответственности в ситуации, когда причиной смерти туристов стали не дефекты в архитектуре коллекторов", — добавил Исаев.
Как утверждает юрист, также будет учитываться то, когда именно было разослано предупреждение о сильном ливне — до или после начала подземной экскурсии диггеров. Исаев заявил, что таких инцидентов ранее не случалось, поэтому это дело будет положено в основу судебной практики как первое.
Как сообщал Лайф, в течение 21 и 22 августа из Москвы-реки выловили тела восьми человек. Все они были участниками экскурсии диггеров по столичным подземельям. 20 августа группа спустилась в коллектор, где её настиг сильный ливень. Скорее всего, людей смыл поток воды и протащил под землёй на два километра. Следователи предъявили обвинение организатору незаконной экскурсии. Также задержан гендиректор фирмы, которая устроила смертельную прогулку по подземельям Москвы. При этом ещё один фигурант уголовного дела улетел в ОАЭ, он объявлен в розыск.