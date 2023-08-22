Адвокат рассказал, что грозит организаторам смертельной экскурсии диггеров в Москве

Организаторам экскурсии диггеров в Москве, в ходе которой погибло восемь человек, может грозить до десяти лет тюрьмы. Такое мнение высказал адвокат Леонид Исаев.

В разговоре с NEWS.ru юрист отметил, что многое будет зависеть от содержания договоров c участниками прогулки по подземельям, в которых должны быть прописаны все риски, с которыми соглашаются граждане. Адвокат напомнил, что по факту трагедии заведено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц".

"Наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы. Если, конечно, организаторы экскурсии в принципе могут быть привлечены к ответственности в ситуации, когда причиной смерти туристов стали не дефекты в архитектуре коллекторов", — добавил Исаев.