США спустя 50 лет рассекретили файлы о приходе к власти в Чили кровавого генерала Пиночета
США рассекретили документы о свержении президента Чили Альенде в 1973 году
Аугусто Пиночет и его жена Лусия Ириарт. Обложка © Wikipedia
В США рассекретили документы о госперевороте в Чили 1973 года, когда был свергнут президент Сальвадор Альенде, а его место занял Аугусто Пиночет. Об этом сообщило Посольство Вашингтона в Сантьяго со ссылкой на пресс-службу Госдепа.
"В соответствии с нашим обязательством повысить уровень транспарентности Правительство США рассекретило и опубликовало часть ежедневных отчётов президенту по Чили от 8 и 11 сентября 1973 года", — уточняется в пресс-релизе на сайте посольства.
В первом документе приводится отчёт ЦРУ президенту США Ричарду Никсону о "возможной ранней попытке военного переворота". В тексте уточнялось, что среди бойцов военно-морских сил, которые располагали поддержкой сухопутной армии и ВВС, есть "волнения" и намерения свергнуть правительство. При этом не приводилось никаких доказательств "существования плана с координированным участием всех трёх видов" вооружённых сил. Помимо этого, отмечалась обеспокоенность Альенде.
Второй отчёт был сделан в день переворота. Там говорилось, что президент всё ещё искренне надеется на то, что "временные меры позволят избежать столкновений". Несмотря на это, планы офицеров против действующего тогда правительства уже поддержали ключевые армейские подразделения.
После предоставления документов чилийское правительство поблагодарило американские власти.
"Министр иностранных дел отмечает шаг Правительства Соединённых Штатов по рассекречиванию спустя 50 лет документов, связанных с государственным переворотом в нашей стране", — подчеркнули в МИД Чили в соцсети Х (бывшая Twitter).
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