Дочь и вдова Пригожина посетили его могилу на кладбище в Петербурге

Дочь и вдова владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина утром 30 августа снова посетили его могилу на Пороховском кладбище в Петербурге. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Дочь и вдова Евгения Пригожина снова посетили его могилу на Пороховском кладбище в Петербурге. Видео © SHOT

По православной традиции самые близкие родственники утром после похорон посещают место захоронения, чтобы душа усопшего обрела покой. Кроме родных с 09:00 на могилу пришло около 30 посетителей.