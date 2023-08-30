Дочь и вдова Пригожина посетили его могилу на кладбище в Петербурге
Дочь и вдова владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина утром 30 августа снова посетили его могилу на Пороховском кладбище в Петербурге. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.
Дочь и вдова Евгения Пригожина снова посетили его могилу на Пороховском кладбище в Петербурге. Видео © SHOT
По православной традиции самые близкие родственники утром после похорон посещают место захоронения, чтобы душа усопшего обрела покой. Кроме родных с 09:00 на могилу пришло около 30 посетителей.
Накануне на Пороховском кладбище в Петербурге прошла закрытая церемония прощания с Евгением Пригожиным, погибшим 23 августа при крушении самолёта. Владельца ЧВК "Вагнер" похоронили рядом с отцом.
Напомним, что самолёт Евгения Пригожина потерпел крушение в Тверской области. На борту Embraer Legacy 600 находилось десять человек, все погибли. По данным Flightradar24, бизнесджет начал резко снижаться в последние секунды полёта. По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования, отметив, что перед трагедией Пригожин прибыл на родину из Африки.