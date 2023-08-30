Песков: Речь о международном расследовании крушения самолёта Пригожина не идёт
Россия ведёт своё расследование обстоятельств авиакатастрофы с самолётом владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, и речь о международном расследовании не идёт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию агентства Reuters о том, что Бразилия якобы предложила РФ совместно расследовать авиакатастрофу, так как борт был произведён бразильской компанией.
"Расследование ведётся. И это именно наше российское расследование, поэтому речи о международном аспекте быть не может", — отметил представитель Кремля.
Напомним, 23 августа самолёт владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина потерпел крушение в Тверской области. На борту Embraer Legacy 600 находилось десять человек, все погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования, отметив, что Пригожин был человеком непростой судьбы, но умел добиваться нужных результатов. Владельца ЧВК "Вагнер" похоронили рядом с отцом на Пороховском кладбище в Петербурге.
ТАСС / Пётр Ковалёв