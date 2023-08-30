Песков: Речь о международном расследовании крушения самолёта Пригожина не идёт

Россия ведёт своё расследование обстоятельств авиакатастрофы с самолётом владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, и речь о международном расследовании не идёт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию агентства Reuters о том, что Бразилия якобы предложила РФ совместно расследовать авиакатастрофу, так как борт был произведён бразильской компанией.