МАК прокомментировал крушение самолёта Евгения Пригожина

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета не проводят расследование относительно обстоятельств крушения самолёта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщает пресс-служба МАК.

"МАК не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном Embraer Legacy 23 августа 2023 года в Тверской области, и не комментирует обстоятельства произошедшего", — указывается в сообщении.