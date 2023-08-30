МАК прокомментировал крушение самолёта Евгения Пригожина
МАК заявил, что не расследует крушение самолёта Евгения Пригожина
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета не проводят расследование относительно обстоятельств крушения самолёта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщает пресс-служба МАК.
"МАК не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном Embraer Legacy 23 августа 2023 года в Тверской области, и не комментирует обстоятельства произошедшего", — указывается в сообщении.
Напомним, 23 августа самолёт Евгения Пригожина потерпел крушение в Тверской области. На борту Embraer Legacy 600 находилось десять человек, все они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования, отметив, что Пригожин был человеком непростой судьбы, но умел добиваться нужных результатов. Владельца ЧВК "Вагнер" похоронили рядом с отцом на Пороховском кладбище в Петербурге.
LIFE / Павел Баранов