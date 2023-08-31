На Украине признали, что обучение пилотов на F-16 займёт не менее полугода

Обучение украинских военных пилотов по обращению с истребителями F-16 в Дании займёт от четырёх до шести месяцев, а в Великобритании — от одного года до двух лет. Разница в сроках вызвана тем, что в Копенгаген отправили уже опытных лётчиков, а в Лондон — недавних выпускников лётного училища. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Пилоты, которые поехали у нас в Данию, уже готовы, они имеют часы полётов, они имеют боевой опыт, но это всё на советских самолётах. Им надо переучиться на западную технику, на F-16, и для этого требуется определённое время", — объяснил спикер в эфире телемарафона.

Он добавил, что сроки могут разниться, ведь у каждого из пилотов индивидуальная подготовка. При этом ранее некоторые западные партнёры Украины говорили о том, что учиться придётся не более полугода, а в США заявляли, что хватит и четырёх месяцев.