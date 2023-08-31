На Украине признали, что обучение пилотов на F-16 займёт не менее полугода
Спикер ВСУ Игнат: В Дании украинских пилотов будут полгода учить летать на F-16
Обучение украинских военных пилотов по обращению с истребителями F-16 в Дании займёт от четырёх до шести месяцев, а в Великобритании — от одного года до двух лет. Разница в сроках вызвана тем, что в Копенгаген отправили уже опытных лётчиков, а в Лондон — недавних выпускников лётного училища. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Пилоты, которые поехали у нас в Данию, уже готовы, они имеют часы полётов, они имеют боевой опыт, но это всё на советских самолётах. Им надо переучиться на западную технику, на F-16, и для этого требуется определённое время", — объяснил спикер в эфире телемарафона.
Он добавил, что сроки могут разниться, ведь у каждого из пилотов индивидуальная подготовка. При этом ранее некоторые западные партнёры Украины говорили о том, что учиться придётся не более полугода, а в США заявляли, что хватит и четырёх месяцев.
Игнат сообщил, что за базовую подготовку недавно выпустившихся пилотов будет отвечать Великобритания. В программу войдёт углублённое изучение английского языка, в том числе лётных терминов, а также управление самолётом с лёгким мотором, а после него уже истребителем. По словам представителя ВСУ, эта программа рассчитана минимум на один-два года.
Ранее Лайф писал, что власти США разрешили европейским странам передавать F-16 Украине. О готовности вооружить ВСУ боевыми самолётами уже заявили Дания, Нидерланды и Норвегия. Глава Минобороны Незалежной Алексей Резников допустил, что украинские лётчики могут впервые применить истребители F-16 в конфликте с Россией уже весной 2024 года. Час полёта F-16 будет обходиться Киеву в 27 тысяч долларов.
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