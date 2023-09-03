"Регион просыпается": В США предупредили Макрона о катастрофе из-за ситуации в Африке
Экс-разведчик США Риттер: Деколонизация Африки несёт серьёзную угрозу Франции
Деколонизация Африки сильно угрожает Франции, а точнее её положению в регионе. Париж долго доминировал там в политической, экономической и военной сферах, но теперь местные жители начинают "просыпаться". Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале Gegenpol.
"Регион просыпается. Жители начинают понимать, что <...> Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, Нигер, Габон или другие прозябают в нищете и внутреннем хаосе, в то время как политические и экономические элиты процветают", — сказал он.
По словам Риттера, Францию ждут политические последствия, ведь многие элиты получили благосостояние, наживаясь на Африке. События в регионе представляют для Парижа экзистенциальную угрозу.
Напомним, военные в конце июля свергли президента Нигера Мохамеда Базума и денонсировали соглашения с Францией, запретили экспорт урана и золота туда, а также потребовали отъезда посла из страны. В ответ на их действия в ЭКОВАС начали готовить вторжение для восстановления прежней власти, поскольку их переговоры с новой властью не увенчались успехом. Буркина-Фасо и Мали вступились за Нигер. Также недавно госпереворот произошёл в Габоне.
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