"Регион просыпается": В США предупредили Макрона о катастрофе из-за ситуации в Африке

Деколонизация Африки сильно угрожает Франции, а точнее её положению в регионе. Париж долго доминировал там в политической, экономической и военной сферах, но теперь местные жители начинают "просыпаться". Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале Gegenpol.

"Регион просыпается. Жители начинают понимать, что <...> Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, Нигер, Габон или другие прозябают в нищете и внутреннем хаосе, в то время как политические и экономические элиты процветают", — сказал он.