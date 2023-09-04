Путин заявил о постоянных атаках дронов на "южные потоки"

Постоянные атаки совершаются на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", по которым РФ экспортирует газ в Турцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября.

"Наши корабли охраняют... эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов", — сказал глава российского государства на пресс-конференции.