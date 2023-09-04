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4 сентября, 14:27

Путин заявил о постоянных атаках дронов на "южные потоки"

Путин: БПЛА постоянно пытаются атаковать "Турецкий поток" и "Голубой поток"

Постоянные атаки совершаются на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", по которым РФ экспортирует газ в Турцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября.

"Наши корабли охраняют... эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов", — сказал глава российского государства на пресс-конференции.

Политолог оценил опасность подрыва южных газопроводов по аналогии с "Северными потоками"

Политолог оценил опасность подрыва южных газопроводов по аналогии с "Северными потоками"

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт и Белград сочтут поводом для войны атаку на маршрут импорта газа из России. По его словам, Венгрия и Сербия немедленно отреагируют, если то, что случилось с "Северным потоком", произойдёт и с "Южным потоком".

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Александр Юнашев
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