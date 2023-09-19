МИД РФ призвал Бишкек и Душанбе не обострять пограничный вопрос резкими шагами
Москва призывает Киргизию и Таджикистан не делать резких заявлений и не совершать поспешных действий в вопросах урегулирования ситуации на границе. Об этом сказано в публикации МИД РФ касательно киргизско-таджикского пограничного вопроса.
"Призываем друзей и союзников воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов, способных свести на нет достигнутые в последнее время позитивные результаты в переговорном процессе по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы", — говорится в сообщении дипломатического ведомства.
В министерстве отметили, что Москва с особым вниманием наблюдает за ситуацией, с тех пор как диалог между Бишкеком и Душанбе обострился.
Прошлое обострение на киргизско-таджикской границе произошло год назад. Утром 16 сентября 2022-го в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились о прекращении огня, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. 17 сентября в Баткенской области Киргизии был введён режим ЧС. В тот же день ситуацию удалось стабилизировать.
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