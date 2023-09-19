МИД РФ призвал Бишкек и Душанбе не обострять пограничный вопрос резкими шагами

Москва призывает Киргизию и Таджикистан не делать резких заявлений и не совершать поспешных действий в вопросах урегулирования ситуации на границе. Об этом сказано в публикации МИД РФ касательно киргизско-таджикского пограничного вопроса.

"Призываем друзей и союзников воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов, способных свести на нет достигнутые в последнее время позитивные результаты в переговорном процессе по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы", — говорится в сообщении дипломатического ведомства.