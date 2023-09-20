Армянская полиция минувшей ночью разблокировала здание Посольства России в Ереване, соответствующее видео появилось в Сети. Сообщается о задержании нескольких человек.

Полиция разблокировала здание Посольства России в Ереване. Видео © X (ранее Twitter) / Giorgi Revishvili

Судя по ролику, сначала правоохранители провели с протестующими непродолжительные переговоры, после чего они были арестованы и посажены в служебный автомобиль.

На данный момент у здания дипмиссии всё спокойно, рядом выставлено полицейское оцепление.