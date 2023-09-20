Полиция разблокировала здание Посольства России в Ереване
Армянская полиция минувшей ночью разблокировала здание Посольства России в Ереване, соответствующее видео появилось в Сети. Сообщается о задержании нескольких человек.
Полиция разблокировала здание Посольства России в Ереване. Видео © X (ранее Twitter) / Giorgi Revishvili
Судя по ролику, сначала правоохранители провели с протестующими непродолжительные переговоры, после чего они были арестованы и посажены в служебный автомобиль.
На данный момент у здания дипмиссии всё спокойно, рядом выставлено полицейское оцепление.
Напомним, вчера, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат. Как отметил премьер-министр страны Никол Пашинян, Баку втягивает Ереван в полномасштабную войну. Уже власти непризнанной республики обратились к Баку с призывом к переговорам. В то же время в Ереване начались массовые протесты: митингующие вышли к правительственным зданиям и заблокировали Посольство России. Однако вскоре они разошлись. Пострадало по меньшей мере 34 человека.
К слову, сам Нагорный Карабах помнит множество конфликтов: только в XX веке регион пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее обострение вспыхнуло в сентябре 2020 года, однако тогда его удалось потушить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. Стороны заключили трёхсторонние соглашения, а в Карабахе был размещён российский миротворческий контингент.
X (ранее Twitter) / Giorgi Revishvili