Спецдокладчик ООН по пыткам призвала США отказаться от передачи кассетных бомб ВСУ
Докладчик ООН Эдвардс призвала США не передавать Киеву кассетные боеприпасы
Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс обратилась к Правительству США с призывом пересмотреть решение об отправке Киеву кассетных боеприпасов, так как они создают серьёзную угрозу безопасности гражданского населения. Письмо опубликовано на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
В направленном Правительству США ещё в июле документе Эдвардс просит Вашингтон самостоятельно оценить, насколько, согласно международному праву, решение об отправке на Украину кассетных бомб уместно на фоне обязательств Штатов в вопросе соблюдения прав человека?
"Я... призываю правительство пересмотреть решение о передаче кассетных боеприпасов и остановить любые планы по реализации такого решения", — сказано в письме спецдокладчика ООН.
Эдвардс считает, что Соединённые Штаты должны примкнуть к Конвенции по кассетным боеприпасам и остановить их применение, производство и передачу другим государствам. Она напомнила, что этот вид снарядов после использования продолжает представлять опасность в течение десятков лет и отодвигает окончательный переход к мирной жизни.
В июле Пентагон объявил о поставках Киеву кассетных боеприпасов. 13 июля ведомство подтвердило их передачу. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что ещё недавно Вашингтон называл использование кассетных бомб военным преступлением. 20 июля СМИ передали, что украинская армия начала применять данное оружие для обстрела городов, из-за чего погибают мирные граждане. При этом Владимир Зеленский уверял, что кассетные бомбы будут применяться исключительно для ударов по военным целям. В свою очередь президент России Владимир Путин 15 сентября заявил, что ВСУ активно используют кассетные боеприпасы в зоне специальной военной операции.
Getty Images / Spencer Platt