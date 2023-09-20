Спецдокладчик ООН по пыткам призвала США отказаться от передачи кассетных бомб ВСУ

Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс обратилась к Правительству США с призывом пересмотреть решение об отправке Киеву кассетных боеприпасов, так как они создают серьёзную угрозу безопасности гражданского населения. Письмо опубликовано на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В направленном Правительству США ещё в июле документе Эдвардс просит Вашингтон самостоятельно оценить, насколько, согласно международному праву, решение об отправке на Украину кассетных бомб уместно на фоне обязательств Штатов в вопросе соблюдения прав человека?

"Я... призываю правительство пересмотреть решение о передаче кассетных боеприпасов и остановить любые планы по реализации такого решения", — сказано в письме спецдокладчика ООН.