В Кремле оценили вероятность заключения мира между Арменией и Азербайджаном
Песков: Есть все предпосылки для заключения мира между Баку и Ереваном
Есть все предпосылки для заключения мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все предпосылки для этого имеются, и при наличии доброй воли можно будет выйти на финишную прямую", — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решён, то есть можно сказать, что существенное продвижение в переговорах обеспечено. Однако точные сроки заключения соглашения обозначать сейчас вряд ли кто-то возьмётся, отметил пресс-секретарь главы государства.
Напомним, 19 сентября Баку начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. При этом ранее премьер Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе. Сегодня стало известно, что делегация армян региона прибыла на встречу с представителями Баку в Евлах. Сегодня представители Баку и Степанакерта провели переговоры, на которых Азербайджан представил планы по реинтеграции региона.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве лидера РФ Владимира Путина.
Shutterstock