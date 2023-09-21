В Кремле оценили вероятность заключения мира между Арменией и Азербайджаном

Есть все предпосылки для заключения мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все предпосылки для этого имеются, и при наличии доброй воли можно будет выйти на финишную прямую", — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решён, то есть можно сказать, что существенное продвижение в переговорах обеспечено. Однако точные сроки заключения соглашения обозначать сейчас вряд ли кто-то возьмётся, отметил пресс-секретарь главы государства.