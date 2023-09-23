Лавров: Акты сожжения Корана поставили на поток в Европе

В Европе буквально поставлены на поток акты сожжения Корана и иные глумления над чувствами верующих. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

Он подчеркнул, что Запад по-прежнему продолжает считать себя выше остального человечества, и вспомнил слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что "Европа — это цветущий сад, а всё остальное — джунгли".