Лавров: Акты сожжения Корана поставили на поток в Европе
В Европе буквально поставлены на поток акты сожжения Корана и иные глумления над чувствами верующих. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН.
Он подчеркнул, что Запад по-прежнему продолжает считать себя выше остального человечества, и вспомнил слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что "Европа — это цветущий сад, а всё остальное — джунгли".
"Его (Борреля. — Прим. Лайфа) не смущает, что в этом саду — разгул исламофобии и других форм нетерпимости к традиционным ценностям всех мировых религий. Акты сожжения Корана, оскорбления Торы, преследование православных священнослужителей и иные глумления над чувствами верующих буквально поставлены в Европе на поток", — сказал Лавров.
Напомним, в Швеции в последние месяцы участились случаи сожжения Корана. Так, 28 июня у мечети в центре Стокгольма иракский мигрант Салван Момика сжёг священную книгу мусульман, заручившись разрешением полиции. Акции повторились 31 июля и 18 августа, после чего власти заинтересовались законностью нахождения Момика в стране. Однако это не остановило организатора акций, он уже подал 12 новых заявок. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что в Швеции не планируют запрещать сожжение религиозных книг.
ТАСС / Валерий Шарифулин