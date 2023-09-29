Армения подала в суд ООН иск против Азербайджана по делу о расовой дискриминации

Армения подала в Международный суд Организации Объединённых Наций (ООН) в Гааге на Азербайджан по делу о расовой дискриминации из-за текущей обстановки в Нагорном Карабахе.

"Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статью 73 регламента суда, 28 сентября подала в суд запрос на указание временных мер для сохранения и защиты прав, которые закреплены в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", — сказано в сообщении инстанции.

При этом Ереван призывает суд принять временные меры против Баку.