Армения подала в суд ООН иск против Азербайджана по делу о расовой дискриминации
Армения подала в Международный суд Организации Объединённых Наций (ООН) в Гааге на Азербайджан по делу о расовой дискриминации из-за текущей обстановки в Нагорном Карабахе.
"Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статью 73 регламента суда, 28 сентября подала в суд запрос на указание временных мер для сохранения и защиты прав, которые закреплены в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", — сказано в сообщении инстанции.
При этом Ереван призывает суд принять временные меры против Баку.
Как сообщал Лайф, 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия". На следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку. После этого военные Карабаха стали сдавать оружие, а азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам. 28 сентября глава непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекратит своё существование с 1 января 2024 года. Между тем территорию региона постепенно покидает армянское население.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве лидера РФ Владимира Путина.
Getty Images / Abdullah Asiran / Anadolu Agency