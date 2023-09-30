Баку заявил об убийстве азербайджанского военного армянским снайпером

На границе Азербайджана с Арменией от выстрела снайпера погиб азербайджанский военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"30 сентября днём с позиций Вооружённых сил Армении в направлении села Заркенд Басаргечарского района был открыт огонь из снайперского оружия по позициям азербайджанской армии", — говорится в сообщении.