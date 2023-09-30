Баку заявил об убийстве азербайджанского военного армянским снайпером
МО Азербайджана сообщило о гибели военного при обстреле со стороны Армении
На границе Азербайджана с Арменией от выстрела снайпера погиб азербайджанский военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.
"30 сентября днём с позиций Вооружённых сил Армении в направлении села Заркенд Басаргечарского района был открыт огонь из снайперского оружия по позициям азербайджанской армии", — говорится в сообщении.
В результате выстрела погиб один из военнослужащих, расположенных в направлении населённого пункта Ашагы-Айрым Кельбаджарского района. В оборонном ведомстве уже предупредили армянскую сторону об ответных мерах.
Ранее Лайф рассказывал о последнем обострившемся конфликте между Азербайджаном и Арменией, в результате которого 19 сентября Баку объявил о "антитеррористических мероприятиях" в Нагорном Карабахе. Уже на следующий день сторонам удалось найти компромисс и договориться о прекращении огня на условиях Баку, после чего карабахские военные стали сдавать оружие. Позже азербайджанская сторона приступила к разминированию территории и дала обещание предоставить беспрепятственный выход армянским солдатам. Теперь территорию Карабаха постепенно покидают местные жители, некоторые люди едут в Армению. По словам премьера страны Никола Пашиняна, в ближайшие дни в Нагорном Карабахе совсем не останется армян.
ТАСС / Сергей Савостьянов