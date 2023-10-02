Армения заявила о гибели своего военного при обстреле ВС Азербайджана в Куте

Вооружённые силы Азербайджана обстреляли машину армянских военных в Куте Гегаркуникской области, в результате чего двое из них получили ранения, а один военнослужащий скончался, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.



"2 октября в результате обстрела ВС Азербайджана машины ВС Армении, перевозившей еду для личного состава боевых позиций, с армянской стороны есть один погибший и двое раненых. Подразделения ВС Азербайджана также обстреляли машину скорой помощи, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права", — говорится в сообщении.