Армения заявила о гибели своего военного при обстреле ВС Азербайджана в Куте
Вооружённые силы Азербайджана обстреляли машину армянских военных в Куте Гегаркуникской области, в результате чего двое из них получили ранения, а один военнослужащий скончался, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
"2 октября в результате обстрела ВС Азербайджана машины ВС Армении, перевозившей еду для личного состава боевых позиций, с армянской стороны есть один погибший и двое раненых. Подразделения ВС Азербайджана также обстреляли машину скорой помощи, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права", — говорится в сообщении.
Сейчас жизни раненых ничего не угрожает, их доставили в госпиталь, добавили в ведомстве.
А 19 сентября Баку объявил об "антитеррористических мероприятиях" в Нагорном Карабахе. Уже на следующий день сторонам удалось найти компромисс и договориться о прекращении огня на условиях Баку, после чего карабахские военные стали сдавать оружие. Позже азербайджанская сторона приступила к разминированию территории и дала обещание предоставить беспрепятственный выход армянским солдатам. Теперь территорию Карабаха постепенно покидают местные жители, некоторые люди едут в Армению. По словам премьера страны Никола Пашиняна, в ближайшие дни в Нагорном Карабахе совсем не останется армян.
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