Врач рассказал, что Костомаров сможет делать протезом кисти

"Это неплохая инновационная технология. Она позволяет вернуть лишь часть функционала, в данном случае — писать, хватать ключ или поворачивать его в замке двери, например", — сказал Сорокин в беседе с NEWS.ru.

Эксперт уточнил, что в будущем спортсмену могут поставить протез с поддержкой силы сокращения. В настоящее время Костомаров может использовать функции по движению кистями, и то ограниченно. Также Сорокин отметил, что многое в использовании протеза зависит от того, насколько он водонепроницаемый и пыленепроницаемый.