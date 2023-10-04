Врач рассказал, что Костомаров сможет делать протезом кисти
Терапевт Сорокин: Протез кисти вернул Костомарову часть утраченного функционала
Протез правой кисти руки, установленный Роману Костомарову, позволит фигуристу вернуть часть утраченных функций: писать, брать ключ и открывать дверной замок. Об этом рассказал врач-реабилитолог, мануальный терапевт Михаил Сорокин.
Роман Костомаров показал, как пишет на бумаге с помощью протеза. Видео © Telegram / Роман Костомаров
"Это неплохая инновационная технология. Она позволяет вернуть лишь часть функционала, в данном случае — писать, хватать ключ или поворачивать его в замке двери, например", — сказал Сорокин в беседе с NEWS.ru.
Эксперт уточнил, что в будущем спортсмену могут поставить протез с поддержкой силы сокращения. В настоящее время Костомаров может использовать функции по движению кистями, и то ограниченно. Также Сорокин отметил, что многое в использовании протеза зависит от того, насколько он водонепроницаемый и пыленепроницаемый.
Напомним, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале этого года. Уже в больнице у спортсмена начал развиваться сепсис, в связи с чем ему пришлось ампутировать сначала стопы, а потом и кисти рук. В конце зимы Костомаров начал идти на поправку и, несмотря на все сложности, 22 августа впервые вышел на лёд в протезах. Он всё ещё восстанавливается и активно делится с подписчиками видео и фотографиями своих тренировок. Накануне фигурист написал первое слово с помощью протеза.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов