Регион

Уведомления отключены

4 октября, 11:06

Врач рассказал, что Костомаров сможет делать протезом кисти

Терапевт Сорокин: Протез кисти вернул Костомарову часть утраченного функционала

Протез правой кисти руки, установленный Роману Костомарову, позволит фигуристу вернуть часть утраченных функций: писать, брать ключ и открывать дверной замок. Об этом рассказал врач-реабилитолог, мануальный терапевт Михаил Сорокин.

Роман Костомаров показал, как пишет на бумаге с помощью протеза. Видео © Telegram / Роман Костомаров

"Это неплохая инновационная технология. Она позволяет вернуть лишь часть функционала, в данном случае — писать, хватать ключ или поворачивать его в замке двери, например", — сказал Сорокин в беседе с NEWS.ru.

Эксперт уточнил, что в будущем спортсмену могут поставить протез с поддержкой силы сокращения. В настоящее время Костомаров может использовать функции по движению кистями, и то ограниченно. Также Сорокин отметил, что многое в использовании протеза зависит от того, насколько он водонепроницаемый и пыленепроницаемый.

"Браво, наш Ихтиандр!": Костомаров показал, как плавает в бассейне с протезами на ногах

"Браво, наш Ихтиандр!": Костомаров показал, как плавает в бассейне с протезами на ногах

Напомним, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале этого года. Уже в больнице у спортсмена начал развиваться сепсис, в связи с чем ему пришлось ампутировать сначала стопы, а потом и кисти рук. В конце зимы Костомаров начал идти на поправку и, несмотря на все сложности, 22 августа впервые вышел на лёд в протезах. Он всё ещё восстанавливается и активно делится с подписчиками видео и фотографиями своих тренировок. Накануне фигурист написал первое слово с помощью протеза.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Роман Костомаров
  • Фигурное катание
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров