Песков: Причины крушения самолёта Пригожина выявит следствие

Выводы о причинах крушения самолёта бизнесмена Евгения Пригожина сделает следствие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На данный же момент, отметил он, подробностей происшествия "нельзя узнать".

"Заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока ещё не было", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, когда станут доступны результаты расследования, представитель Кремля заявил, что "после того, как следствие будет завершено". Также он отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли предположительные сроки.