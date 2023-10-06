Песков: Причины крушения самолёта Пригожина выявит следствие
Выводы о причинах крушения самолёта бизнесмена Евгения Пригожина сделает следствие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На данный же момент, отметил он, подробностей происшествия "нельзя узнать".
"Заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока ещё не было", — сказал Песков.
Отвечая на вопрос о том, когда станут доступны результаты расследования, представитель Кремля заявил, что "после того, как следствие будет завершено". Также он отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли предположительные сроки.
Кроме того, Песков прокомментировал упомянутый президентом страны Владимиром Путиным в ходе выступления на "Валдае" доклад председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он напомнил, что тот не был окончательным, о чём говорил глава государства.
Напомним, 23 августа самолёт Евгения Пригожина потерпел крушение в Тверской области. На борту находились десять человек, в том числе и сам предприниматель, все они погибли. По данным сервиса Flightradar24, воздушное судно начало резко снижаться за несколько секунд до конца полёта. Возбуждено уголовное дело. Свои соболезнования выразил Владимир Путин. Он отметил, что предприниматель перед смертью приехал в Россию из Африки.
LIFE / Павел Баранов