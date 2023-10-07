Допрос палестинцами заложников в доме на границе Израиля попал на видео
Появились шокирующие кадры захвата заложников в доме на границе Израиля и сектора Газа бойцами движения ХАМАС. На фоне можно услышать выстрелы. Бойцы допросили мирных граждан. Они пытались выяснить, есть ли у местных оружие, откуда они и их возраст.
Захват заложников в доме на границе Израиля и сектора Газа бойцами движения ХАМАС. Видео © tg.me / yediotnews
Напомним, сегодня утром ХАМАС начало массированный ракетный обстрел южной части Израиля и Тель-Авива. В ЦАХАЛ сообщили, что на территорию проникли бойцы движения, а власти ввели особое положение в атакованных частях страны. Армия Израиля начала вести ответный огонь, ХАМАС объявило об операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — контртеррористической операции "Железные мечи". Как позднее отметил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, страна находится в состоянии войны.
Getty Images / dpa / Ilia Yefimovich