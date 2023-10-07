Допрос палестинцами заложников в доме на границе Израиля попал на видео

Появились шокирующие кадры захвата заложников в доме на границе Израиля и сектора Газа бойцами движения ХАМАС. На фоне можно услышать выстрелы. Бойцы допросили мирных граждан. Они пытались выяснить, есть ли у местных оружие, откуда они и их возраст.