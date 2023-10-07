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7 октября, 11:33

Допрос палестинцами заложников в доме на границе Израиля попал на видео

Появились шокирующие кадры захвата заложников в доме на границе Израиля и сектора Газа бойцами движения ХАМАС. На фоне можно услышать выстрелы. Бойцы допросили мирных граждан. Они пытались выяснить, есть ли у местных оружие, откуда они и их возраст.

Захват заложников в доме на границе Израиля и сектора Газа бойцами движения ХАМАС. Видео © tg.me / yediotnews

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Крупнейший конфликт между Израилем и Палестиной за последние годы: что известно

Напомним, сегодня утром ХАМАС начало массированный ракетный обстрел южной части Израиля и Тель-Авива. В ЦАХАЛ сообщили, что на территорию проникли бойцы движения, а власти ввели особое положение в атакованных частях страны. Армия Израиля начала вести ответный огонь, ХАМАС объявило об операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — контртеррористической операции "Железные мечи". Как позднее отметил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, страна находится в состоянии войны.

Обложка ©

Getty Images / dpa / Ilia Yefimovich

Александра Мышляева
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