Нетаньяху заявил Байдену о предстоящей длительной борьбе в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и американский президент Джо Байден обсудили по телефону палестинскую атаку со стороны сектора Газа. Об этом пишет The New York Times.
"Премьер-министр Израиля разговаривал с Байденом по телефону в субботу днём и сказал ему, что потребуется силовая и продолжительная борьба, в которой Израиль одержит победу", — уточняется в публикации.
Байден выразил свою поддержку Израилю и согласился, что противостояние может затянуться по времени, но его конечной целью должна стать победа.
Напомним, с самого утра со стороны сектора Газа ведётся ракетный обстрел Тель-Авива и южной части Израиля, бойцы ХАМАС проникли на территорию страны. В атакованных регионах ввели режим особого положения. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". В результате боестолкновений в Палестине погибли почти 200 человек, ещё более 1600 раненых. Между тем в Израиле жертвами атак ХАМАС стали около сотни граждан, пострадали более 800.
ТАСС / AP / Evan Vucci, © POOL / ABIR SULTAN