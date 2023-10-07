Нетаньяху заявил Байдену о предстоящей длительной борьбе в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и американский президент Джо Байден обсудили по телефону палестинскую атаку со стороны сектора Газа. Об этом пишет The New York Times.

"Премьер-министр Израиля разговаривал с Байденом по телефону в субботу днём и сказал ему, что потребуется силовая и продолжительная борьба, в которой Израиль одержит победу", — уточняется в публикации.