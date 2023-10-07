Жительница Ашкелона рассказала, что сейчас в городе тихо, но на улице всё ещё опасно
Местная жительница сообщила, что ситуация в Ашкелоне стала спокойнее
Проживающая в израильском городе Ашкелон девушка по имени Эльвира рассказала, что за последние часы в городе стало спокойнее и тише. Её супруга призвали в национальную армию, как и многих других резервистов, а ещё они не могут выйти на связь со своими знакомыми, которые могли пострадать от рук бойцов ХАМАС. Она рассказала об этом телеграм-каналу SHOT.
Жительница Ашкелона Эльвира рассказывает о ситуации в городе. Видео © t.me / SHOT
"Успели прийти в себя после панических атак. Мужа успели забрать на службу. <...> На улицу выходить опасно, но мы держимся", — поделилась Эльвира.
Девушка также сообщила, что в южных городах Израиля на улицах по-прежнему много солдат ХАМАС. Они забирают в плен местных жителей.
Напомним, с самого утра 7 октября ХАМАС с территории сектора Газа начало наносить ракетные удары по Тель-Авиву и южной части Израиля, а бойцы движения начали проникать на территорию страны. Там объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а в ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". В Израиле ввели чрезвычайное положение. Тем временем в США уже собираются помочь союзнику. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Вашингтон работает над выделением Израилю всего необходимого. В свою очередь в ХАМАС заявили о том, что им удалось взять в плен высокоранговых офицеров армии Израиля, а местные СМИ сообщают о том, что мирное население удерживают в заложниках в собственных домах.
t.me / SHOT