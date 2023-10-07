Жительница Ашкелона рассказала, что сейчас в городе тихо, но на улице всё ещё опасно

Проживающая в израильском городе Ашкелон девушка по имени Эльвира рассказала, что за последние часы в городе стало спокойнее и тише. Её супруга призвали в национальную армию, как и многих других резервистов, а ещё они не могут выйти на связь со своими знакомыми, которые могли пострадать от рук бойцов ХАМАС. Она рассказала об этом телеграм-каналу SHOT.