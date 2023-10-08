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8 октября, 11:51

Число погибших израильтян при атаках ХАМАС превысило 400

Более 400 израильтян погибли после нападения ХАМАС и ещё 2000 ранены

В Израиле обновили данные о погибших и пострадавших в ходе вчерашней атаки ХАМАС, об этом пишет государственная телерадиокомпания Kan.

Так, на данный момент зарегистрировано более 400 смертей и свыше 2000 ранений.

Бойцы ХАМАС проникли в общину на юге Израиля, ЦАХАЛ в ответ применяет танки

Бойцы ХАМАС проникли в общину на юге Израиля, ЦАХАЛ в ответ применяет танки

Напомним, утром 7 октября со стороны сектора Газа начался массированный ракетный обстрел Тель-Авива и южной части Израиля, после чего в страну проникли бойцы ХАМАС. Движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — контртеррористической операции "Железные мечи". Власти ввели на всей территории страны чрезвычайное положение. На данный момент известно о 26 погибших военнослужащих израильской армии. В секторе Газа тем временем заявляют о 313 погибших и ещё около 1990 раненых в результате ответных действий ЦАХАЛ.

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ТАСС / dpa / Ilia Yefimovich

Матвей Константинов
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