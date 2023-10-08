Число погибших израильтян при атаках ХАМАС превысило 400
Более 400 израильтян погибли после нападения ХАМАС и ещё 2000 ранены
В Израиле обновили данные о погибших и пострадавших в ходе вчерашней атаки ХАМАС, об этом пишет государственная телерадиокомпания Kan.
Так, на данный момент зарегистрировано более 400 смертей и свыше 2000 ранений.
Напомним, утром 7 октября со стороны сектора Газа начался массированный ракетный обстрел Тель-Авива и южной части Израиля, после чего в страну проникли бойцы ХАМАС. Движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — контртеррористической операции "Железные мечи". Власти ввели на всей территории страны чрезвычайное положение. На данный момент известно о 26 погибших военнослужащих израильской армии. В секторе Газа тем временем заявляют о 313 погибших и ещё около 1990 раненых в результате ответных действий ЦАХАЛ.
ТАСС / dpa / Ilia Yefimovich