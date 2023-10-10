Шац* оправдался за то, что сбежал из Израиля в день атаки ХАМАС

Актёр и шоумен Михаил Шац* выложил в своих соцсетях видеообращение, в котором объяснил, почему покинул Израиль в день атаки ХАМАС на страну.

Михаил Шац* рассказал, что вернулся в Израиль и готов помогать местным. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mikhailshats*

"Так сложилось, что в первый день, буквально за 20 минут до начала всех событий, я вылетел по делам в одну из европейских стран", — сказал Шац*.

Шоумен добавил, что на третий день после эскалации конфликта на Ближнем Востоке вернулся в Израиль. Шац* отметил, что готов помогать местным жителям, сдавать кровь и передавать необходимые вещи на своей машине. Однако о том, будет ли участвовать в боевых действиях, он не упомянул.