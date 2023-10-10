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10 октября, 09:21

Шац* оправдался за то, что сбежал из Израиля в день атаки ХАМАС

Михаил Шац* заявил, что покинул Израиль в день атаки ХАМАС из-за дел в Европе

<p>Михаил Шац*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mikhailshats</p>

Михаил Шац*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mikhailshats

Актёр и шоумен Михаил Шац* выложил в своих соцсетях видеообращение, в котором объяснил, почему покинул Израиль в день атаки ХАМАС на страну.

Михаил Шац* рассказал, что вернулся в Израиль и готов помогать местным. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mikhailshats*

"Так сложилось, что в первый день, буквально за 20 минут до начала всех событий, я вылетел по делам в одну из европейских стран", сказал Шац*.

Шоумен добавил, что на третий день после эскалации конфликта на Ближнем Востоке вернулся в Израиль. Шац* отметил, что готов помогать местным жителям, сдавать кровь и передавать необходимые вещи на своей машине. Однако о том, будет ли участвовать в боевых действиях, он не упомянул.

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Напомним, Михаил Шац* покинул Россию после начала СВО и уехал в Индонезию. Однако в марте его задержали на Бали перед концертом. После этого Шац* улетел в Тель-Авив. В России у него остались квартиры и дорогие автомобили.

Напомним, что 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну хлынули палестинские радикалы. Радикальная группировка ХАМАС объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Стороны несут страшные потери: с израильской стороны насчитывается свыше 900 жертв, а с палестинской — 700. Посольство РФ рассматривает возможность организации вывоза россиян. 10 октября количество погибших граждан РФ выросло до двух.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Дарья Нарыкова
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