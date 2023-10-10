Шац* оправдался за то, что сбежал из Израиля в день атаки ХАМАС
Михаил Шац* заявил, что покинул Израиль в день атаки ХАМАС из-за дел в Европе
Михаил Шац*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mikhailshats
Актёр и шоумен Михаил Шац* выложил в своих соцсетях видеообращение, в котором объяснил, почему покинул Израиль в день атаки ХАМАС на страну.
Михаил Шац* рассказал, что вернулся в Израиль и готов помогать местным. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mikhailshats*
"Так сложилось, что в первый день, буквально за 20 минут до начала всех событий, я вылетел по делам в одну из европейских стран", — сказал Шац*.
Шоумен добавил, что на третий день после эскалации конфликта на Ближнем Востоке вернулся в Израиль. Шац* отметил, что готов помогать местным жителям, сдавать кровь и передавать необходимые вещи на своей машине. Однако о том, будет ли участвовать в боевых действиях, он не упомянул.
Напомним, Михаил Шац* покинул Россию после начала СВО и уехал в Индонезию. Однако в марте его задержали на Бали перед концертом. После этого Шац* улетел в Тель-Авив. В России у него остались квартиры и дорогие автомобили.
Напомним, что 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну хлынули палестинские радикалы. Радикальная группировка ХАМАС объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Стороны несут страшные потери: с израильской стороны насчитывается свыше 900 жертв, а с палестинской — 700. Посольство РФ рассматривает возможность организации вывоза россиян. 10 октября количество погибших граждан РФ выросло до двух.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.