"Все на месте": Пригожин впервые с начала атаки ХАМАС связался с сестрой и братом в Израиле

Российскому продюсеру Иосифу Пригожину удалось связаться со своими сестрой и братом, которые находятся в Израиле. До этого он не мог выйти на связь с родственниками с момента начала атаки палестинских радикалов ХАМАС.

"Уже со всеми связался. Началась война, военные действия... Слава богу, мама в порядке, сёстры на месте, братья на месте, все на месте. Подробностей других не знаю", — сказал Пригожин в беседе с НСН.

Он добавил, что его мать — "фанатка Израиля". По словам Пригожина, она живёт там уже 35 лет и ей там нравится. Продюсер посетовал на то, что его мать сложно уговорить переехать даже с третьего этажа на первый, а перевезти её куда-то вообще невозможно.