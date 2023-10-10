"Все на месте": Пригожин впервые с начала атаки ХАМАС связался с сестрой и братом в Израиле
Иосиф Пригожин смог связаться с сестрой и братом, которые находятся в Израиле
Российскому продюсеру Иосифу Пригожину удалось связаться со своими сестрой и братом, которые находятся в Израиле. До этого он не мог выйти на связь с родственниками с момента начала атаки палестинских радикалов ХАМАС.
"Уже со всеми связался. Началась война, военные действия... Слава богу, мама в порядке, сёстры на месте, братья на месте, все на месте. Подробностей других не знаю", — сказал Пригожин в беседе с НСН.
Он добавил, что его мать — "фанатка Израиля". По словам Пригожина, она живёт там уже 35 лет и ей там нравится. Продюсер посетовал на то, что его мать сложно уговорить переехать даже с третьего этажа на первый, а перевезти её куда-то вообще невозможно.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин уже рассказывал о том, что он не может уговорить свою мать уехать из Израиля, где происходит вооружённое противостояние с ХАМАС. Он подчеркнул, что переживает о родственниках, которые оказались в эпицентре конфликта.
Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после этого в страну проникли палестинские радикалы. Сейчас движение ХАМАС и израильская армия пребывают в состоянии войны. Жертвами взаимных обстрелов стали более 1000 израильтян и свыше 700 палестинцев. Также стало известно о двух погибших россиянах. В ходе боевых действий израильские военные убили министра экономики ХАМАС.
ТАСС / Сергей Савостьянов