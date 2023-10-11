Боевики ХАМАС убили советского физика Гредескула в собственном доме в Израиле

В Израиле погиб советский и израильский физик-теоретик Сергей Гредескул. Как сообщил академик РАН Алексей Хохлов, он был убит в ходе террористической атаки боевиков ХАМАС в своём доме в городе Офакиме вместе с супругой. Ему был 81 год.

По информации Хохлова, учёный был убит ещё 7 октября, однако трагическая новость стала известна только сейчас. Академик назвал Гредескула выдающимся физиком-теоретиком и одним из самых известных учеников академика Ильи Лифшица.

"Я его хорошо знал — он продолжал работать с Ильей Михайловичем после его переезда из Харькова в Москву, часто приходил в теоротдел Института физических проблем. С 1991 года Сергей Андреевич работал профессором в Университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, несколько лет назад вышел на пенсию. Ему был 81 год. Светлая память …" — написал Хохлов.