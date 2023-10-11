Боевики ХАМАС убили советского физика Гредескула в собственном доме в Израиле
Советский физик Гредескул вместе с женой погиб в Израиле при атаке боевиков ХАМАС
Советский физик-теоретик Сергей Андреевич Гредескул. Обложка © t.me / Алексей Хохлов
В Израиле погиб советский и израильский физик-теоретик Сергей Гредескул. Как сообщил академик РАН Алексей Хохлов, он был убит в ходе террористической атаки боевиков ХАМАС в своём доме в городе Офакиме вместе с супругой. Ему был 81 год.
По информации Хохлова, учёный был убит ещё 7 октября, однако трагическая новость стала известна только сейчас. Академик назвал Гредескула выдающимся физиком-теоретиком и одним из самых известных учеников академика Ильи Лифшица.
"Я его хорошо знал — он продолжал работать с Ильей Михайловичем после его переезда из Харькова в Москву, часто приходил в теоротдел Института физических проблем. С 1991 года Сергей Андреевич работал профессором в Университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, несколько лет назад вышел на пенсию. Ему был 81 год. Светлая память …" — написал Хохлов.
Гредескул родился в Свердловской области. До 1990-х годов он работал в Харькове, а после переехал в Израиль, где преподавал на кафедре физики Негевского университета имени Бен-Гуриона. Он является автором классической монографии "Введение в теорию неупорядоченных систем" и более ста научных статей. Кроме того, он включён в список выдающихся физиков-исследователей по версии журнала Marquis Who's Who.
Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибли более 1000 израильтян и 900 палестинцев. В числе погибших двое граждан России.