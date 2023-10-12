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12 октября, 08:40

Игорь Николаев впервые вышел на связь после инфаркта

Игорь Николаев сообщил, что планирует выйти на сцену уже 25 октября

<p>Российский певец Игорь Николаев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Российский певец Игорь Николаев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российский певец Игорь Николаев после выписки из больницы впервые вышел на связь с поклонниками и сообщил о проведении концерта в Москве.

"Дорогие подписчики! Благодарю каждого из вас, а также моих друзей, коллег и незнакомых мне людей, написавших слова поддержки. Благодарю мою семью, которая меня поддерживала и переживала", — подчеркнул народный артист России в своих соцсетях.

Музыкант также не забыл поблагодарить и врачей, которые на протяжении нескольких недель боролись за его жизнь и поставили его на ноги. Кроме того, исполнитель песни "Выпьем за любовь" обрадовал аудиторию, сообщив, что концерт "Пятнадцать мелодий" в Московской консерватории имени П.И. Чайковского пройдёт 25 октября, как и планировалось.

"Благодаря вам, друзья, я успешно восстанавливаюсь, и 25 октября наша встреча обязательно состоится", — добавил Николаев.

К слову, новость обрадовала многих поклонников музыканта. Пользователи пожелали кумиру скорейшего выздоровления и творческой энергии, а также отметили, что будут ждать его на сцене.

Жена Игоря Николаева впервые высказалась после тяжёлой болезни мужа

Жена Игоря Николаева впервые высказалась после тяжёлой болезни мужа

Как уже рассказывал Лайф, ещё в сентябре Игорь Николаев попал в реанимацию: врачи обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта. Медикам удалось стабилизировать состояние артиста, специалисты провели сложную операцию — аортокоронарное шунтирование. 20 сентября певца перевели в стационар, а на следующий день его друг сообщил о положительной динамике. Позже стало известно, что исполнителя наконец отпускают домой. Однако врачи предупредили, что он находится в группе риска из-за распространения ковида. Из-за состояния здоровья Николаев, кстати, решил сократить количество выступлений.

Николь Вербер
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