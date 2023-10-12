Игорь Николаев впервые вышел на связь после инфаркта
Игорь Николаев сообщил, что планирует выйти на сцену уже 25 октября
Российский певец Игорь Николаев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Российский певец Игорь Николаев после выписки из больницы впервые вышел на связь с поклонниками и сообщил о проведении концерта в Москве.
"Дорогие подписчики! Благодарю каждого из вас, а также моих друзей, коллег и незнакомых мне людей, написавших слова поддержки. Благодарю мою семью, которая меня поддерживала и переживала", — подчеркнул народный артист России в своих соцсетях.
Музыкант также не забыл поблагодарить и врачей, которые на протяжении нескольких недель боролись за его жизнь и поставили его на ноги. Кроме того, исполнитель песни "Выпьем за любовь" обрадовал аудиторию, сообщив, что концерт "Пятнадцать мелодий" в Московской консерватории имени П.И. Чайковского пройдёт 25 октября, как и планировалось.
"Благодаря вам, друзья, я успешно восстанавливаюсь, и 25 октября наша встреча обязательно состоится", — добавил Николаев.
К слову, новость обрадовала многих поклонников музыканта. Пользователи пожелали кумиру скорейшего выздоровления и творческой энергии, а также отметили, что будут ждать его на сцене.
Как уже рассказывал Лайф, ещё в сентябре Игорь Николаев попал в реанимацию: врачи обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта. Медикам удалось стабилизировать состояние артиста, специалисты провели сложную операцию — аортокоронарное шунтирование. 20 сентября певца перевели в стационар, а на следующий день его друг сообщил о положительной динамике. Позже стало известно, что исполнителя наконец отпускают домой. Однако врачи предупредили, что он находится в группе риска из-за распространения ковида. Из-за состояния здоровья Николаев, кстати, решил сократить количество выступлений.