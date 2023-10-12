Игорь Николаев впервые вышел на связь после инфаркта

Российский певец Игорь Николаев после выписки из больницы впервые вышел на связь с поклонниками и сообщил о проведении концерта в Москве.

"Дорогие подписчики! Благодарю каждого из вас, а также моих друзей, коллег и незнакомых мне людей, написавших слова поддержки. Благодарю мою семью, которая меня поддерживала и переживала", — подчеркнул народный артист России в своих соцсетях.

Музыкант также не забыл поблагодарить и врачей, которые на протяжении нескольких недель боролись за его жизнь и поставили его на ноги. Кроме того, исполнитель песни "Выпьем за любовь" обрадовал аудиторию, сообщив, что концерт "Пятнадцать мелодий" в Московской консерватории имени П.И. Чайковского пройдёт 25 октября, как и планировалось.

"Благодаря вам, друзья, я успешно восстанавливаюсь, и 25 октября наша встреча обязательно состоится", — добавил Николаев.