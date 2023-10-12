При обстреле участка полиции в Иерусалиме пострадали полицейские, стрелок убит
Al Arabiya: Двое полицейских Израиля ранены после обстрела участка в Иерусалиме
Двое сотрудников полиции Израиля были ранены во время обстрела полицейского участка в Иерусалиме, стрелок был убит. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
"Двое израильских полицейских получили ранения при обстреле полицейского участка в Иерусалиме, стрелявший ликвидирован", — говорится в материале телеканала. Уточняется, что у одного из полицейских тяжёлые ранения, у второго — средней степени тяжести.
Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля был нанесён массовый ракетный удар, после чего ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль — о контртеррористической операции "Железные мечи". Кроме того, страна официально перешла в состояние войны. По словам Йоава Галанта, сектор Газа больше "никогда не будет прежним". ВВС Израиля уже нанесли удар по элитному подразделению ХАМАС, атаковавшему страну в минувшую субботу. Ранее сегодня министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в ходе брифинга с министрами обороны стран НАТО о проникновении в страну тысяч бойцов ХАМАС.
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