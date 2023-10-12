При обстреле участка полиции в Иерусалиме пострадали полицейские, стрелок убит

Двое сотрудников полиции Израиля были ранены во время обстрела полицейского участка в Иерусалиме, стрелок был убит. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

"Двое израильских полицейских получили ранения при обстреле полицейского участка в Иерусалиме, стрелявший ликвидирован", — говорится в материале телеканала. Уточняется, что у одного из полицейских тяжёлые ранения, у второго — средней степени тяжести.