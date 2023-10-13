В окружении Игоря Николаева рассказали о его состоянии
В окружении Игоря Николаева рассказали, что он дома и чувствует себя хорошо
Игорь Николаев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Игорь Николаев
Появились новые данные о состоянии певца и композитора, народного артиста РФ Игоря Николаева после перенесённой в сентябре операции на сердце. Об этом ТАСС узнал от источника в окружении музыканта.
По словам собеседника агентства, звёздного пациента давно выписали из больницы. Николаев находится дома, восстанавливается и чувствует себя хорошо.
Напомним, ещё в сентябре Игорь Николаев попал в реанимацию: врачи обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта. Медикам удалось стабилизировать состояние артиста, специалисты провели сложную операцию — аортокоронарное шунтирование. 20 сентября Николаева перевели в стационар, а на следующий день его друг сообщил о положительной динамике. Позже стало известно, что исполнителя наконец отпускают домой. Однако врачи предупредили, что он находится в группе риска из-за распространения ковида. Из-за состояния здоровья музыкант решил сократить количество выступлений.