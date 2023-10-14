Регион

Уведомления отключены

14 октября, 00:16

В Израиле заявили о проникновении ХАМАС в еврейское поселение

JP: Террористы проникли в еврейское поселение Маале-Михмас

Члены палестинской радикальной группировки ХАМАС вторглись в еврейское поселение Маале-Михмас в Самарии на Западном берегу, сообщает израильская газета Jerusalem Post.

"Рано утром в субботу террористы проникли в Маале-Михмас, поселение на Западном берегу", — сказано в сообщении.

Это подтверждается и газетой Haaretz. По её данным, израильтян в поселении просят запереть двери и пройти в убежища. Армия обороны Израиля официально сведения о новом вторжении не подтверждала.

В Газе нашли тела пропавших израильтян и зацепки к укрытиям ХАМАС с заложниками

В Газе нашли тела пропавших израильтян и зацепки к укрытиям ХАМАС с заложниками

Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Тель-Авив в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. 13 октября стало известно, что жители Газы начали эвакуироваться из зоны боевых действий.

Обложка ©

Freepik

Андрей Бражников
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров