В Израиле заявили о проникновении ХАМАС в еврейское поселение

Члены палестинской радикальной группировки ХАМАС вторглись в еврейское поселение Маале-Михмас в Самарии на Западном берегу, сообщает израильская газета Jerusalem Post.

"Рано утром в субботу террористы проникли в Маале-Михмас, поселение на Западном берегу", — сказано в сообщении.

Это подтверждается и газетой Haaretz. По её данным, израильтян в поселении просят запереть двери и пройти в убежища. Армия обороны Израиля официально сведения о новом вторжении не подтверждала.