В Израиле заявили о проникновении ХАМАС в еврейское поселение
JP: Террористы проникли в еврейское поселение Маале-Михмас
Члены палестинской радикальной группировки ХАМАС вторглись в еврейское поселение Маале-Михмас в Самарии на Западном берегу, сообщает израильская газета Jerusalem Post.
"Рано утром в субботу террористы проникли в Маале-Михмас, поселение на Западном берегу", — сказано в сообщении.
Это подтверждается и газетой Haaretz. По её данным, израильтян в поселении просят запереть двери и пройти в убежища. Армия обороны Израиля официально сведения о новом вторжении не подтверждала.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Тель-Авив в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. 13 октября стало известно, что жители Газы начали эвакуироваться из зоны боевых действий.
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