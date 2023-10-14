В ООН заявили об отсутствии чистой воды у большинства жителей Газы

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) выяснило, что большая часть населения сектора Газа лишена доступа к чистой питьевой воде в связи с тем, что Израиль прекратил водоснабжение анклава.

"У большинства людей нет доступа к чистой питьевой воде из-за прекращения её подачи по водопроводным сетям и прекращения работы установок по опреснению и очищению воды. В качестве крайней меры люди вынуждены потреблять солоноватую воду из сельскохозяйственных скважин", — говорится в заявлении УКГВ.