В ООН заявили об отсутствии чистой воды у большинства жителей Газы
Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / UNICEF MENA - يونيسف الشرق الأوسط و شمال إفريقيا
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) выяснило, что большая часть населения сектора Газа лишена доступа к чистой питьевой воде в связи с тем, что Израиль прекратил водоснабжение анклава.
"У большинства людей нет доступа к чистой питьевой воде из-за прекращения её подачи по водопроводным сетям и прекращения работы установок по опреснению и очищению воды. В качестве крайней меры люди вынуждены потреблять солоноватую воду из сельскохозяйственных скважин", — говорится в заявлении УКГВ.
В ООН выразили серьёзные опасения об угрозе распространения передаваемых через воду заболеваний из-за сложившейся ситуации. В управлении также сообщили, что десятки тысяч жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома из-за ультиматума Израиля о принудительной эвакуации на юг анклава.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Тель-Авив в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. 13 октября стало известно, что жители Газы начали эвакуироваться из зоны боевых действий.