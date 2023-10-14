В США спрогнозировали мрачные последствия войны в Газе для всего мира
Bloomberg: Расширение конфликта в Израиле чревато глобальной рецессией
Раненные после удара Израиля по Газе палестинцы. Обложка © Telegram / Hamas Online
Палестино-израильский военный конфликт в случае его расширения будет иметь тяжёлые последствия для мировой экономики. Об этом пишет Bloomberg.
По оценке аналитиков агентства, ситуация на Ближнем Востоке "может подорвать мировую экономику и даже спровоцировать рецессию". Регион является важнейшим поставщиком энергоносителей и ключевым морским путём, напряжённость здесь — угроза для всего мира.
"Мировая экономика уязвима. Она всё ещё пытается восстановиться после всплеска инфляции, обострившейся из-за конфликта на Украине. Война в нефтедобывающем регионе вновь разгонит инфляцию", — утверждает автор, добавляя, что чем шире распространяется конфликт, тем больше его воздействие становится глобальным, а не региональным.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Тель-Авив в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. 13 октября стало известно, что жители Газы начали эвакуироваться из зоны боевых действий.