В США спрогнозировали мрачные последствия войны в Газе для всего мира

Палестино-израильский военный конфликт в случае его расширения будет иметь тяжёлые последствия для мировой экономики. Об этом пишет Bloomberg.

По оценке аналитиков агентства, ситуация на Ближнем Востоке "может подорвать мировую экономику и даже спровоцировать рецессию". Регион является важнейшим поставщиком энергоносителей и ключевым морским путём, напряжённость здесь — угроза для всего мира.