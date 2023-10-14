Регион

Уведомления отключены

14 октября, 04:45

В США спрогнозировали мрачные последствия войны в Газе для всего мира

Bloomberg: Расширение конфликта в Израиле чревато глобальной рецессией

<p>Раненные после удара Израиля по Газе палестинцы. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/HamasOnline/1253" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hamas Online</a></p>

Раненные после удара Израиля по Газе палестинцы. Обложка © Telegram / Hamas Online

Палестино-израильский военный конфликт в случае его расширения будет иметь тяжёлые последствия для мировой экономики. Об этом пишет Bloomberg.

По оценке аналитиков агентства, ситуация на Ближнем Востоке "может подорвать мировую экономику и даже спровоцировать рецессию". Регион является важнейшим поставщиком энергоносителей и ключевым морским путём, напряжённость здесь — угроза для всего мира.

"Мировая экономика уязвима. Она всё ещё пытается восстановиться после всплеска инфляции, обострившейся из-за конфликта на Украине. Война в нефтедобывающем регионе вновь разгонит инфляцию", — утверждает автор, добавляя, что чем шире распространяется конфликт, тем больше его воздействие становится глобальным, а не региональным.

Что говорят пророчества о начале третьей мировой на Ближнем Востоке

Что говорят пророчества о начале третьей мировой на Ближнем Востоке

Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Тель-Авив в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. 13 октября стало известно, что жители Газы начали эвакуироваться из зоны боевых действий.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • bloomberg
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Сектор Газа
  • Израиль
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров