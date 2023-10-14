В США рассказали, что операция ХАМАС шокировала начальника штаба НАТО
Foreign Policy: В НАТО были поражены скрытной подготовкой операции ХАМАС
В НАТО удивились уровню скрытности, с которым палестинское движение ХАМАС спланировало и провело военную операцию в Израиле, успешно спрятав свои намерения от израильских систем наблюдения. Об этом говорится в материале издания Foreign Policy.
Автор пишет, что после начала операции ХАМАС сразу несколько участников альянса забеспокоились из-за объёмов использования искусственного интеллекта. Операция палестинских военных выявила слабости оснащённой высокими технологиями армии в противостоянии войскам с базовым вооружением. В частности, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр выглядел по-настоящему потрясённым тем фактом, что ХАМАС укрыло свои действия от израильской системы наблюдения.
"Предупреждения не было. Что это значит, если вы полагаетесь на автоматизацию, автономные системы, искусственный интеллект или их комбинацию и всё равно оказываетесь застигнутыми врасплох?", — спросил Бауэр.
Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего на территорию зашли бойцы ХАМАС. Первыми на их пути оказались участники фестиваля Nature Party. Радикалы похитили около 40 человек. Позже на месте было обнаружено по меньшей мере 260 убитых участников. Израильская армия в ответ начала обстреливать сектор Газа. По данным Минздрава Палестины, от ударов Израиля уже погибло 2215 человек, пострадало — 8714. Тель-Авив дал мирным палестинцам сутки, чтобы эвакуироваться на юг Газы, о чём якобы уведомил ООН. В ХАМАС это опровергли. А лидер ХАМАС за пределами палестинских территорий Халед Машаль заявил, что движение не планировало убивать мирных жителей, а жертвы — последствия военных ошибок.
ТАСС / DPA / Ilia Yefimovich