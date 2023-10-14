В США рассказали, что операция ХАМАС шокировала начальника штаба НАТО

В НАТО удивились уровню скрытности, с которым палестинское движение ХАМАС спланировало и провело военную операцию в Израиле, успешно спрятав свои намерения от израильских систем наблюдения. Об этом говорится в материале издания Foreign Policy.

Автор пишет, что после начала операции ХАМАС сразу несколько участников альянса забеспокоились из-за объёмов использования искусственного интеллекта. Операция палестинских военных выявила слабости оснащённой высокими технологиями армии в противостоянии войскам с базовым вооружением. В частности, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр выглядел по-настоящему потрясённым тем фактом, что ХАМАС укрыло свои действия от израильской системы наблюдения.