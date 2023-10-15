Израиль захотел уничтожить все туннели в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) собирается уничтожить все туннели, подконтрольные радикальной палестинской группировке ХАМАС. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"Мы достанем все их туннели, мы достанем всех боевиков ХАМАС. Пока мы их не уничтожим, мы не завершим миссию", — приводит слова Галанта The Times of Israel.

Министр обороны назвал ХАМАС экзистенциальной угрозой. По его словам, "эта культура не допускает существования" Израиля.

"Это люди-дикари, звери, которые убивали наших солдат, наших детей, наших граждан", — добавил Галант.