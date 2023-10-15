Израиль захотел уничтожить все туннели в секторе Газа
Глава МО Израиля Галант: Израильская армия уничтожит все туннели в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) собирается уничтожить все туннели, подконтрольные радикальной палестинской группировке ХАМАС. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.
"Мы достанем все их туннели, мы достанем всех боевиков ХАМАС. Пока мы их не уничтожим, мы не завершим миссию", — приводит слова Галанта The Times of Israel.
Министр обороны назвал ХАМАС экзистенциальной угрозой. По его словам, "эта культура не допускает существования" Израиля.
"Это люди-дикари, звери, которые убивали наших солдат, наших детей, наших граждан", — добавил Галант.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на заседании кабмина чрезвычайного времени заявил, что еврейское государство полностью уничтожит ХАМАС. Глава правительства подчеркнул, что израильские военные готовы сражаться в любое время, лишь бы "разбить кровожадных монстров, которые восстали" против Израиля.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетного удара радикальной группировки ХАМАС по Израилю. После этого члены движения вошли на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия в ответ начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа, премьер страны Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС. Число погибших при атаках Израиля по сектору Газа превысило 2,3 тысячи. В Израиле погибло по меньшей мере 1,3 тысячи местных жителей. Согласно последним данным, число погибших россиян выросло до 16, восемь пропали без вести.
ТАСС / AP / ATEF SAFADI