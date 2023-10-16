Израильские СМИ сообщили о первом разговоре Путина и Нетаньяху с начала конфликта
Haaretz: Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию вокруг сектора Газа
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг сектора Газа, сообщает газета Haaretz. Других подробностей издание не приводит.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в понедельник, 16 октября, Путин проведёт пять международных телефонных разговоров, в том числе с Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС нанесла ракетные удары по Израилю, её участники вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что его страна уничтожит ХАМАС. Президент РФ Владимир Путин допустил, что Москва может помочь в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной. Он также добавил, что Россия не видит альтернатив урегулированию палестино-израильского конфликта путём переговоров.