Израильские СМИ сообщили о первом разговоре Путина и Нетаньяху с начала конфликта

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг сектора Газа, сообщает газета Haaretz . Других подробностей издание не приводит.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в понедельник, 16 октября, Путин проведёт пять международных телефонных разговоров, в том числе с Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом.