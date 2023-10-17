В Израиле заявили, что визит Байдена не повлияет на военные действия в Газе

Визит президента Соединённых Штатов Джо Байдена в Израиль не повлияет на проведение военными страны боевых действий в секторе Газа. Такое мнение высказал пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

"Я так не считаю, но мы посмотрим, возможно, у нас будет больше информации завтра утром. Но я не думаю, что цель этого визита — помешать", — приводит его слова телеканал NBC.