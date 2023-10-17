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17 октября, 09:49

В Израиле заявили, что визит Байдена не повлияет на военные действия в Газе

Визит президента Соединённых Штатов Джо Байдена в Израиль не повлияет на проведение военными страны боевых действий в секторе Газа. Такое мнение высказал пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

"Я так не считаю, но мы посмотрим, возможно, у нас будет больше информации завтра утром. Но я не думаю, что цель этого визита — помешать", — приводит его слова телеканал NBC.

Израиль не начнёт наземную операцию в Газе до завершения визита Байдена, пишут СМИ

Израиль не начнёт наземную операцию в Газе до завершения визита Байдена, пишут СМИ

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что визит Байдена в Израиль запланирован на 18 октября. Он также рассказывал, что власти Штатов и Израиля договорились подготовить план оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Количество погибших в результате боевых действий с обеих сторон уже идёт на тысячи. Американский лидер Джо Байден заявил, что израильская армия должна сделать всё для уничтожения радикальной палестинской группировки ХАМАС.

Байден был в курсе угрозы нападения ХАМАС на Израиль

Байден был в курсе угрозы нападения ХАМАС на Израиль

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Илья Суриков
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