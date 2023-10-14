Байден был в курсе угрозы нападения ХАМАС на Израиль

Американская разведка предупреждала администрацию президента Джо Байдена о возможном обострении палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

"Разведывательное сообщество США подготовило как минимум две оценки, частично основанные на предоставленных Израилем разведданных, и предупредило администрацию Байдена о возросшем риске палестино-израильского конфликта за несколько недель до субботней атаки", — говорится в публикации телеканала.

Так, в сообщении от 28 сентября, основывавшемся на нескольких источниках разведывательной информации, содержались данные о планируемом ХАМАС ракетном ударе в приграничном с Израилем районе. 5 октября о возросшей вероятности насилия со стороны радикального палестинского движения предупредило ЦРУ. А за день до нападения, 6 октября, среди американских чиновников распространялись сообщения от Израиля о высокой активности ХАМАС, указывавшей на неизбежность агрессии.