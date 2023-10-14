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13 октября, 22:26

Байден был в курсе угрозы нападения ХАМАС на Израиль

CNN: Администрацию Байдена предупреждали о риске эскалации на Ближнем Востоке

<p>Лагерь палестинских беженцев. Обложка © Hamas Online</p>

Лагерь палестинских беженцев. Обложка © Hamas Online

Американская разведка предупреждала администрацию президента Джо Байдена о возможном обострении палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

"Разведывательное сообщество США подготовило как минимум две оценки, частично основанные на предоставленных Израилем разведданных, и предупредило администрацию Байдена о возросшем риске палестино-израильского конфликта за несколько недель до субботней атаки", — говорится в публикации телеканала.

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Так, в сообщении от 28 сентября, основывавшемся на нескольких источниках разведывательной информации, содержались данные о планируемом ХАМАС ракетном ударе в приграничном с Израилем районе. 5 октября о возросшей вероятности насилия со стороны радикального палестинского движения предупредило ЦРУ. А за день до нападения, 6 октября, среди американских чиновников распространялись сообщения от Израиля о высокой активности ХАМАС, указывавшей на неизбежность агрессии.

"Все видели эти сообщения и думали: "Конечно-конечно, мы знаем, как это будет", — поделился с CNN мнением один из источников, объяснивший, что сообщения не были восприняты с должной серьёзностью, поскольку нападения давно стали нормой, это было не ново.

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Напомним, утром 7 октября из сектора Газа был нанесён массированный ракетный удар по территории Израиля, после чего движение ХАМАС объявило об операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Уже 9 октября израильский министр обороны Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Тель-Авив предоставил 1,1 миллиона палестинцев 24 часа на эвакуацию на юг сектора Газа. 13 октября мирные палестинцы начали покидать свои дома. К настоящему моменту число вынужденных переселенцев достигло 450 тысяч.

Лариса Сафронова
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